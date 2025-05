Ινδία-Πακιστάν: Ολονύχτια κλιμάκωση με αεροπορικές επιδρομές, πυραύλους και drones

Το Πακιστάν ανακοίνωσε τα ξημερώματα του Σαββάτου ότι εξαπέλυσε στρατιωτική επίθεση κατά της Ινδίας, πλήττοντας στρατηγικούς στόχους, μεταξύ των οποίων μια αποθήκη πυραύλων στη βόρεια Ινδία.

Οι επιθέσεις σηματοδοτούν την επέκταση των χειρότερων συγκρούσεων μεταξύ των δύο χωρών εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Footage of an Indian cruise missile hitting Pakistan’s Nur Khan Airbase moments ago.

The Airbase, just outside Pakistan’s capital, Islamabad, was targeted by multiple missiles this evening. pic.twitter.com/f2eZ3Cxycs

