Σπαρτιάτες: Αθώοι οι 13 κατηγορούμενοι για την εξαπάτηση του εκλογικού σώματος

Σε μία κατάμεστη αίθουσα ανακοινώθηκε η ετυμηγορία του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών για την επονομαζόμενη υπόθεση των Σπαρτιατών.

Το δικαστήριο αθώωσε τους 11 εκλεγμένους βουλευτές των Σπαρτιατών, τον Ηλία Κασιδιάρη και ένα δικηγόρο που φέρεται να λειτουργούσε ως μεσάζοντας.

Το δικαστήριο έκρινε πως πρέπει να απαλλαγούν οι 11 εκλεγμένοι βουλευτές από το αδίκημα της εξαπάτησης εκλογέων, ο Ηλίας Κασιδιάρης από την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας στο παραπάνω αδίκημα και ένας δικηγόρο που κατηγορείτο για συνέργεια στην αξιόποινη πράξη. «Δεν μπορώ να πω ότι αποδείχθηκε εξαπάτηση εκλογέων. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι οι ψηφοφόροι δεν ήξεραν τι έκαναν, ως εκ τούτου αθώοι» είπε ο πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοινώνοντας την απόφαση.

Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν σύμφωνη με την εισαγγελική πρόταση.

Στην προηγούμενη συνεδρίαση η εισαγγελέας είχε τονίσει ότι δεν αποδείχθηκε από κανένα στοιχείο παραπλάνηση εκλογέα. Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης άρχισε με τις καταγγελίες του προέδρου των Σπαρτιατών, Βασίλη Στίγκα από το βήμα της Βουλής, περί δον Κορλεόνε και Greek mafia. Ενώπιον του δικαστηρίου ο κ. Στίγκας ωστόσο τις πήρε πίσω λέγοντας πως αυτά ειπώθηκαν πάνω στην οργή του. «Όταν κατέθεσα στην κ. Αδειλινη δεν κατονομασα κανέναν βουλευτή για έκνομες ενέργειες. Θεωρώ ότι κάθε βουλευτής είναι υποχρεωμένος να ασκεί το κοινοβουλευτικό έργο. Μετά μιλήσαμε και λυσαμε τις παρεξηγήσεις» ανέφερε μεταξύ άλλων στην κατάθεση του.