Ρωσία: Τρεις νεκροί σε επιδρομή από ουκρανικά drones στην περιφέρεια Κουρσκ

Επιδρομή ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους υπαξιωματικός της εθνοφρουράς που μετέφερε τραυματίες, στη ρωσική πόλη Κουρσκ, όχι μακριά από την Ουκρανία, ανακοίνωσε ο προσωρινός περιφερειάρχης της ομώνυμης περιφέρειας Αλεξάντερ Χινστάιν τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Μαζί με σύντροφό του, πήγαν σε παραλία» κατά μήκος ποταμού της πόλης Κουρσκ όταν αναφέρθηκε επιδρομή drone, ανέφερε ο περιφερειάρχης Χινστάιν μέσω Telegram. «Ο επιλοχίας άρχισε να απομακρύνει εσπευσμένα κόσμο, και εκείνη τη στιγμή σημειώθηκε δεύτερη έκρηξη», πρόσθεσε ο αξιωματούχος, κάνοντας επίσης λόγο για επτά τραυματίες, ανάμεσά τους πεντάχρονο αγόρι, και διευκρινίζοντας πως πέντε εξ αυτών είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Ισχυρές ουκρανικές δυνάμεις εισέβαλαν αιφνιδιαστικά και κυρίευσαν μεγάλους τομείς της περιφέρειας Κουρσκ πριν από σχεδόν έναν χρόνο.

Το Κρεμλίνο διαβεβαίωσε νωρίτερα φέτος πως εκδιώχτηκαν από όλη την επικράτειά της, έπειτα από εξαιρετικά σκληρές μάχες στις οποίες ενεπλάκησαν και μονάδες της Βόρειας Κορέας.

Το Κίεβο αντιτείνει πως στοιχεία του ουκρανικού στρατού συνεχίζουν να επιχειρούν εκεί.

Η πόλη Κουρσκ, περίπου 90 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία, έχει πληθυσμό 400.000 κατοίκων, κατά επίσημα δεδομένα.

