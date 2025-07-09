ΤΡΙ.14 Απρ 2026 09:25
Κύπριος: Σκότωσε τον πατέρα του και μετά τηλεφώνησε στην αστυνομία
clock 08:44 | 09/07/2025
Η κυπριακή αστυνομία συνέλαβε έναν 48χρονο στη Λεμεσό για τη δολοφονία του πατέρα του, 81 ετών.

Το έγκλημα διαπράχθηκε λίγο μετά τις 2:00 τα ξημερώματα.

Ο 28χρονος τηλεφώνησε στην Αστυνομία στις 2:45 και ανέφερε πως νωρίτερα είχε σκοτώσει τον πατέρα του.

Περίπολος της Αστυνομίας μετέβη στη διεύθυνση που έδωσε ο 48χρονος και βρήκε τον 81χρονο νεκρό στο πάτωμα σε λίμνη αίματος.

Ο 48χρονος μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων και ανακρίνεται.

Από τις πρώτες πληροφορίες, το έγκλημα φαίνεται να οφείλεται σε οικογενειακές διαφορές πατέρα και γιου.

 

