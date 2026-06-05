Δημογλίδου για γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Η μοναδική φορά που έγινε τηλεφώνημα στην ΕΛ.ΑΣ.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε σήμερα (5.6) στην ERTNews για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα και ξεκαθάρισε ότι στην Ελληνική Αστυνομία δεν είχε φτάσει καταγγελία ή οποιαδήποτε πληροφορία για κακοποίηση της 39χρονης Βασιλικής, παρότι άτομα από το περιβάλλον της γνώριζαν ότι είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας.

«Εδώ είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε περιβάλλον το οποίο γνώριζε ότι η γυναίκα αυτή δεχόταν βία, όχι μόνο σωματική αλλά και ψυχολογική, αρκετά χρόνια πριν συμβεί το περιστατικό. Όμως ποτέ αυτή η πληροφορία δεν έφτασε στην Ελληνική Αστυνομία», σημείωσε η κ. Δημογλίδου, προσθέτοντας ότι η έγκαιρη ενημέρωση των Αρχών να μπορούσε να αποτρέψει τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Όπως τόνισε, η μοναδική φορά που η συγκεκριμένη οικογένεια απασχόλησε την Αστυνομία ήταν τον Νοέμβριο του 2025, όταν υπήρξε τηλεφώνημα από οικείο πρόσωπο που ανησύχησε επειδή η γυναίκα δεν απαντούσε στο κινητό της τηλέφωνο και δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένη δραστηριότητα.

Τότε, δεν έγινε καμία αναφορά σε περιστατικό κακοποίησης ή ενδοοικογενειακής βίας, ούτε υπήρξε οποιαδήποτε ένδειξη που να δημιουργεί σχετικές υποψίες στους αστυνομικούς. Στελέχη του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Καλαμάτας που μετέβησαν στο σπίτι διαπίστωσαν ότι η γυναίκα βρισκόταν μαζί με τα δύο παιδιά της και δεν παρουσίαζε εικόνα που να προκαλεί ανησυχία. Όπως εξήγησε η κα Δημογλίδου, οι αστυνομικοί φρόντισαν να την απομονώσουν από τα παιδιά της προκειμένου να συνομιλήσουν μαζί της ιδιαιτέρως, χωρίς όμως να προκύψει οποιοδήποτε στοιχείο που να παραπέμπει σε κακοποιητική συμπεριφορά.

Η κ. Δημογλίδου ανέφερε ακόμα ότι εξετάζεται και το ενδεχόμενο η γυναίκα να λάμβανε κάποια φαρμακευτικά σκευάσματα χωρίς να το γνωρίζει, μετά τον εντοπισμό υπνωτικών χαπιών. Η κα Δημογλίδου σημείωσε ότι στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας διενεργούνται τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες θα δείξουν εάν υπήρχε χορήγηση ουσιών ή φαρμάκων.

Επανέλαβε ότι από τα έως τώρα στοιχεία προκύπτει πως τα παιδιά της οικογένειας δεν είχαν καταναλώσει οποιαδήποτε ουσία, κάτι που, όπως είπε, θεωρείται βέβαιο από την έρευνα των Αρχών.

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