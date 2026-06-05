Ουκρανία: 3 νεκροί από ρωσικές επιθέσεις – Εκατοντάδες drones εκτόξευσε η Μόσχα

Μπορεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ζητά από τον Βλαντίμιρ Πούτιν να συναντηθούν, η Ρωσία όμως συνεχίζει τα θανατηφόρα πλήγματά της στην Ουκρανία.

Ρωσικοί βομβαρδισμοί στη διάρκεια της περασμένης νύκτας σε ουκρανικές περιφέρειες στοίχισαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έκαναν λόγο για συνολικά δύο πυραύλους και 216 μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς που εκτοξεύθηκαν από τη Ρωσία μέσα στη νύκτα, διευκρινίζοντας ότι κατέρριψαν 198 από τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Σύμφωνα με τους απολογισμούς των αρχών, φονικά ρωσικά πλήγματα πραγματοποιήθηκαν χθες, Πέμπτη, το βράδυ στις περιφέρειες Ζαπορίζια (ανατολικά), όπου μη επανδρωμένα αεροσκάφη σκότωσαν μια γυναίκα, και στη Χερσώνα (νότια), όπου ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος σκότωσε έναν 75χρονο άνδρα.

Στην ανατολική περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών και του ρωσικού πυροβολικού στοίχισαν τη ζωή σε μία γυναίκα στον οικισμό Πάβλογκραντ, σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Ολεξάντρ Γκάνζα.

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