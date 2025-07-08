Ανακαλύφθηκε άδυτο ναού που ξαναγράφει την ιστορία αρχαίας πόλης – «Κλειδί» ένα ασημένιο δαχτυλίδι

Οι ανασκαφές στο Αρχαιολογικό Πάρκο της αρχαίας πόλης του Σελινούντα στη νοτιοδυτική Σικελία έφεραν στο φως το άδυτο του ναού R, του παλαιότερου ιερού στην ελληνική αποικία.

Το άδυτο του ναού εντοπίστηκε άθικτο μαζί με 300 αντικείμενα, τα οποία ήταν αναθήματα. Οι ανακαλύψεις αυτές μπορεί να ξαναγράψουν την θρησκευτική και κοινωνική ιστορία της αρχαίας πόλης.

Τα νέα ευρήματα ήρθαν στο φως κατά την διάρκεια των ανασκαφών με επικεφαλής τον καθηγητή Clemente Marconi, που έγιναν σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και το Κρατικό Πανεπιστήμιο του Μιλάνου.

