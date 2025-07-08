Ο Νετανιάχου πρότεινε τον Τραμπ για Νόμπελ Ειρήνης

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες Δευτέρα πως παρουσίασε στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ επιστολή με την οποία προτείνει να δοθεί στον ρεπουμπλικάνο το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στον Λευκό Οίκο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την έναρξη της συνάντησης, ο κ. Νετανιάχου είπε επίσης πως το Ισραήλ, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, αναζητεί χώρες που θα προσέφεραν στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας καλύτερο μέλλον.

«Τη στιγμή που μιλάμε, αποκαθιστά την ειρήνη στη μια χώρα» μετά την άλλη, «στη μια περιφέρεια μετά την άλλη», είπε ο κ. Νετανιάχου, αναφερόμενος στο περιεχόμενο της επιστολής προς την επιτροπή που απονέμει τη διεθνή τιμητική διάκριση.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός είπε ακόμη πως η κυβέρνησή του θα προωθήσει την ειρήνη με τους παλαιστίνιους γείτονές της που δεν θέλουν να την καταστρέψουν, ωστόσο «η ασφάλεια θα παραμείνει πάντα στα χέρια μας».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, στον Λευκό Οίκο, πως ελπίζει ότι ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν τέλειωσε.

Συμπλήρωσε πως ελπίζει πως δεν θα χρειαστεί οι ΗΠΑ να προχωρήσουν σε νέους βομβαρδισμούς στην Ισλαμική Δημοκρατία. Ανέφερε ακόμη πως είναι προγραμματισμένες νέες συνομιλίες για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Τεχεράνης, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Είπε επίσης πως θα του άρεσε να προχωρήσει στην άρση των αμερικανικών κυρώσεων στο Ιράν όταν είναι η κατάλληλη στιγμή.

Αναφέρθηκε στο ότι η κυβέρνησή του προχώρησε στην άρση των κυρώσεων στη Συρία ώστε η χώρα να μπορέσει να προχωρήσει, προσθέτοντας πως θα μπορούσε να γίνει το ίδιο στην περίπτωση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Θα μου άρεσε να μπορέσω, την κατάλληλη στιγμή, να προχωρήσω στην κατάργηση αυτών των κυρώσεων, να τους δώσω ευκαιρία να προχωρήσουν σε ανοικοδόμηση, επειδή θα ήθελα να δω το Ιράν να προχωρά σε ανοικοδόμηση με ειρηνικό τρόπο και όχι τριγυρίζοντας και φωνάζοντας ‘θάνατος στην Αμερική’, ‘θάνατος στις ΗΠΑ’, ‘θάνατος στο Ισραήλ’, όπως έκαναν», δήλωσε.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός πρωθυπουργός, ερωτηθείς σχετικά με το ενδεχόμενο αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν, είπε πως αυτό επαφίεται στον λαό της χώρας - τον οποίο έχει καλέσει επανειλημμένα να ανατρέψει την «τυραννία».

Οι ΗΠΑ θα στείλουν περισσότερα «αμυντικά» όπλα στην Ουκρανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε χθες Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ θα στείλουν κι άλλα όπλα στην Ουκρανία, μερικές ημέρες μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου πως αναστέλλονται οι παραδόσεις ορισμένων ειδών όπλων και πυρομαχικών στον ουκρανικό στρατό για να εξασφαλιστεί η επάρκεια των αμερικανικών αποθεμάτων.

