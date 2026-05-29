Ρώμη: Εφιάλτης 72 ωρών για 32χρονη τουρίστρια – Την απήγαγαν και τη βίαζαν ομαδικά σε κατάληψη

Ένα πρωτοφανές περιστατικό άγριας κακοποίησης και ομηρίας συγκλονίζει την ιταλική πρωτεύουσα, επαναφέροντας στο προσκήνιο το φλέγον ζήτημα της ασφάλειας στο κέντρο της πόλης και της διαχείρισης των παράνομων καταλύσεων.

Μια 32χρονη τουρίστρια από την Κολομβία έζησε έναν τριήμερο εφιάλτη στα χέρια πέντε ανδρών, οι οποίοι την απήγαγαν, τη νάρκωσαν και την κακοποιούσαν σεξουαλικά για 72 ώρες.

Το χρονικό της απαγωγής

Η νεαρή γυναίκα έφτασε στη Ρώμη για τουρισμό στις 9 Μαΐου. Το ίδιο βράδυ, ενώ έτρωγε μόνη της κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Termini, την πλησίασε ένας άνδρας με το πρόσχημα της πώλησης ναρκωτικών ουσιών.

Όταν η 32χρονη τον ακολούθησε σε κοντινό σημείο, ένας δεύτερος δράστης την ακινητοποίησε και την επιβίβασε με τη βία σε ένα βαν.

72 ώρες μαρτυρίου

Το θύμα μεταφέρθηκε σε ένα μεγάλο, εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή Tor Cervara (Via Cesare Tallone), το οποίο τελούσε υπό κατάληψη από δεκάδες άτομα.

Εκεί, οι πέντε δράστες, ηλικίας 29 έως 43 ετών:

σε ένα δωμάτιο. Της αφαίρεσαν

το κινητό τηλέφωνο και τα χρήματα. Τη νάρκωναν

με ουσίες για να κάμψουν την αντίστασή της. Τη βίαζαν κατ' εξακολούθηση

Η απόδραση και οι συλλήψεις

Η ομηρία έληξε όταν η γυναίκα βρήκε την ευκαιρία και δραπέτευσε από το κτίριο. Εντοπίστηκε σε κατάσταση σοκ και ημίγυμνη στον δρόμο από έναν διερχόμενο οδηγό, ο οποίος κάλεσε αμέσως βοήθεια.

Η 32χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Casilino, όπου οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν τη βάναυση κακοποίηση.

Η άμεση κινητοποίηση της ιταλικής αστυνομίας οδήγησε σε έφοδο στο κτίριο, όπου εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι πέντε βασικοί ύποπτοι. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις στην Ιταλία, με αιτήματα για αυστηροποίηση των ελέγχων στις κατειλημμένες περιοχές της Ρώμης.

