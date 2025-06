Πύραυλοι του Ιράν χτύπησαν το Ισραήλ - «Μπορεί να άρχισες τον πόλεμο, αλλά εμείς θα τον τελειώσουμε» λέει η Τεχεράνη στον Τραμπ

Σειρήνες ηχούν στο Ισραήλ το πρωί της Δευτέρας, καθώς το Ιράν εξαπολύει νέα επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους σε Ασντότ και νότια της Ιερουσαλήμ. Μετά τους πανηγυρισμούς του Αμερικανού προέδρου για μνημειώδη, ολική καταστροφή στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, η Τεχεράνη διαμηνύει: Ο Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο, εμείς θα τον τελειώσουμε.

To Ιράν εκτόξευσε 15 πυραύλους κατά του Ισραήλ σε διαδοχικά κύματα - 40 λεπτά κράτησε η επίθεση

Περίπου 15 βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ σε διαδοχικά κύματα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του IDF που μεταδίδει το Times of Israel.

Οι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν σε διαδοχικές ομοβροντίες μέσα σε χρονικό διάστημα σχεδόν 40 λεπτών, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους στον πόλεμο.

❗ Iran has launched another strike on Israeli territory

Reports are coming in of explosions in Tel Aviv, Ashkelon, and Ashdod.

Sources say the attacks are being carried out across a wide front, targeting various locations throughout Israel — not only to hit key sites but also… pic.twitter.com/IGbZs6cQOS

— NEXTA (@nexta_tv) June 23, 2025

Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς, ωστόσο καταγράφηκαν αρκετά πλήγματα.