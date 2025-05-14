Μπλακ άουτ σε Ισπανία και Πορτογαλία: Η απώλεια ισχύος του υποσταθμού της Γρανάδας η αιτία

Μια απότομη απώλεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε έναν υποσταθμό στη Γρανάδα, ακολουθούμενη από βλάβες λίγα δευτερόλεπτα αργότερα στο Μπαδαχόθ και τη Σεβίλλη, προκάλεσε μια άνευ προηγουμένου μπλακ άουτ σε όλη την Ισπανία και την Πορτογαλία στις 28 Απριλίου, δήλωσε την Τετάρτη η υπουργός Ενέργειας της Ισπανίας.

Η υπουργός Ενέργειας δήλωσε στους βουλευτές ότι τα τρία αρχικά περιστατικά μπλακ άουτ, των οποίων η αιτία δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, οδήγησαν σε απώλεια παραγωγής 2,2 γιγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που προκάλεσε μια σειρά αποσυνδέσεων του δικτύου.

Αρκετές έρευνες διεξάγονται για τη διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά είναι η πρώτη φορά που οι ισπανικές αρχές υποδεικνύουν μια συγκεκριμένη αιτία. Ο προσδιορισμός της αιτίας της διακοπής θα χρειαστεί χρόνο και πιθανότατα δεν θα υπάρχουν απλές απαντήσεις σε αυτό που φαίνεται να είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα, δήλωσε η Αάγκεν.

«Αναλύουμε εκατομμύρια δεδομένα. Συνεχίζουμε επίσης να σημειώνουμε πρόοδο στον εντοπισμό του σημείου όπου σημειώθηκαν αυτές οι απώλειες παραγωγής και γνωρίζουμε ήδη ότι ξεκίνησαν στη Γρανάδα, τη Μπαδαχόθ και τη Σεβίλλη», δήλωσε.

Ανέφερε ότι η έρευνα της κυβέρνησης εξετάζει επίσης αναφορές των χειριστών σχετικά με την αστάθεια που παρατηρήθηκε τις ημέρες πριν από τη διακοπή ρεύματος και διερευνά την υπερβολική τάση ως πιθανή αιτία της απώλειας παραγωγής.

Η υπουργός είπε ότι οι ερευνητές έχουν αποκλείσει οποιαδήποτε κυβερνοεπίθεση κατά του διαχειριστή του δικτύου REE, ανισορροπία στην προσφορά και τη ζήτηση ή ανεπαρκή χωρητικότητα του δικτύου.

Απέρριψε επίσης τις υποδείξεις ορισμένων βουλευτών της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση είχε λάβει και αγνόησε προειδοποιήσεις από εμπειρογνώμονες ότι θα μπορούσε να συμβεί μεγάλη διακοπή ρεύματος, προσθέτοντας ότι θα ήταν πρόωρο να αποδοθούν ευθύνες μέχρι να γίνει γνωστό τι συνέβη εκείνη την ημέρα.

Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από την Ισπανία ως αυξανόμενου μέρους της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έχει τεθεί υπό εξέταση μετά τη διακοπή ρεύματος, όπως και το σχέδιό της να καταργήσει σταδιακά την πυρηνική ενέργεια έως το 2035.

Οι επικριτές έχουν αναφέρει ότι ένας πιθανός παράγοντας που συνέβαλε στη διακοπή ρεύματος μπορεί να ήταν η έλλειψη της λεγόμενης «αδράνειας του δικτύου» λόγω του σχετικά μικρού μεριδίου της πυρηνικής και της ορυκτής ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της Ισπανίας.

Η υπουργός υπερασπίστηκε την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, λέγοντας ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν μειώσει τους λογαριασμούς των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων και θα επιτρέψουν στην Ισπανία να προσελκύσει περισσότερες επενδύσεις, παρέχοντας ταυτόχρονα μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία σε μια περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας.

Το ηλεκτρικό σύστημα της Ισπανίας συνεχίζει να χρησιμοποιεί το ίδιο επίπεδο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως πριν και κατά τη διάρκεια της διακοπής, είπε.

«Ένα μείγμα με περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μειώνει τους εξωτερικούς κινδύνους. Μας επιτρέπει να προβλέπουμε, να προσαρμοζόμαστε και να ανταποκρινόμαστε γρήγορα σε οποιαδήποτε ενδεχόμενη κατάσταση».

Η υπουργός έδειξε ανοιχτή στη δυνατότητα παράτασης της διάρκειας ζωής των πυρηνικών σταθμών, αλλά μόνο εάν οι διαχειριστές μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλειά τους και αποδεκτές τιμές για τους καταναλωτές, και εάν αυτό μπορεί να αποδειχθεί ότι συμβάλλει στην ασφάλεια του εφοδιασμού.

