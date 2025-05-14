Ηράκλειο:Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης στην Ημερίδα για τα όρια οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων

Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης θα συμμετέχει την Πέμπτη 15η Μάϊου 2025 και ώρα 17:30, σε Ημερίδα που θα γίνει στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Η εκδήλωση, που διοργανώνεται από το Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ανατολικής Κρήτης, υπό την αιγίδα του ΤΕΕ/ΤΑΚ, έχει στόχο την ενημέρωση για τις συνέπειες του Π.Δ. (ΦΕΚ 194/2025/τ. Δ΄) «Καθορισμός κριτηρίων, τρόπου και διαδικασιών οριοθέτησης των οικισμών της Χώρας με πληθυσμό́ κάτω των 2.000 κατοίκων, περιλαμβανομένων και των προϋφιστάμενων του 1923, καθώς και καθορισμός χρήσεων γης και γενικών ορών και περιορισμών δόμησης».

Ο Ηρακλειώτης Βουλευτής σε συνέχεια της συνάντησης εργασίας (αμέσως μετά την έκδοση του παραπάνω Π.Δ.) των συνεργατών του, Νίκου Αντωνακάκη και Κυριακής Αρχοντάκη με τον Πρόεδρο Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης και Δήμαρχο Ρεθύμνης, Γιώργο Μαρινάκη, τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας Ρεθύμνου και Πρόεδρο Επιτροπής Παραλαβής Τ.Π.Σ., Ξεζωνάκη Στυλιανό καθώς και την Πρόεδρο Νομαρχιακής Επιτροπής ΤΕΕ Ρεθύμνου, Γεωργία Μανωλίτση, αλλά και κατόπιν επικοινωνίας του ίδιου του Βουλευτή με Δημάρχους της Π.Ε. Ηρακλείου, ήταν ο πρώτος που ανέδειξε κοινοβουλευτικά τις κρίσιμες παραμέτρους του θέματος με αλλεπάλληλες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις στον αρμόδιο Υπουργό, προτείνοντας συνεκτικό πλαίσιο λύσεων, οι οποίες εξετάζονται θετικά από την Κυβέρνηση, όπως ο Βουλευτής πληροφορήθηκε στο πλαίσιο των επαφών που είχε, στη συνέχεια, με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι συμμετέχοντες στην αυριανή εκδήλωση θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τον ίδιο τον Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη, σχετικά με το αποτέλεσμα των ενεργειών του, για να μην απαξιωθούν μελλοντικά οι περιουσίες των συμπολιτών μας.

Συγκεκριμένα, για τις περιοχές που βρίσκονται εκτός ορίων οικισμών, μετά την έκδοση του παραπάνω Π.Δ., η Πολιτεία με επιστημονικά κριτήρια, σεβόμενη την αξιολόγηση του ΣτΕ, μελετά νομοθετική ρύθμιση μέσα από την οποία θα προσπαθήσει να ενσωματώσει τα ακίνητα που έχουν γεωγραφική, πραγματική ή οικιστική σχέση με τον οικισμό.

Η παραπάνω εξέλιξη είναι μέσα στο πλαίσιο των λύσεων που είχε προτείνει προς την Κυβέρνηση ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης με κοινοβουλευτική του παρέμβαση.

Το αρμόδιο Υπουργείο αναγνωρίζει ένα πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι συμπολίτες μας, ιδιοκτήτες ακινήτων, μετά από την έκδοση των Τ.Π.Σ. και Ε.Π.Σ., στο πλαίσιο του Π.Δ. για την οριοθέτηση των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων. Οι σχεδιαζόμενες πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης είναι σε θετική κατεύθυνση.

Η Κυβέρνηση μεριμνά και φροντίζει την ιδιοκτησία κάθε Ελληνίδας και Έλληνα, μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας και ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης από το βήμα της αυριανής Ημερίδας δηλώνοντας «παρών» στη διαμόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου οικιστικής ανάπτυξης με όρους βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας, θα ενημερώσει για τις νεότερες εξελίξεις στο πολύ σοβαρό αυτό θέμα που έχει δικαιολογημένα αναστατώσει τους συμπολίτες μας.

