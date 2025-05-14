Κρήτη: Άγνωστοι διέρρηξαν και βανδάλισαν επιχείρηση - Σημαντικές υλικές ζημιές

Θρασύτατη διάρρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης σε κατάστημα εμπορίας αυτοκινήτων στα Χανιά προκαλώντας αναστάτωση στους ιδιοκτήτες και σημαντικές υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, o δράστης έσπασε τα τζάμια όλων των αυτοκινήτων και ξάφρισαν τα ηλεκτρονικά, οθόνες και συστήματα ήχου.

Άγνωστος μπήκε σε χώρο στάθμευσης καταστήματος εμπορίας αυτοκίνητων και προχώρησε σε βανδαλισμούς σε οχήματα που ήταν προς πώληση.

Η αστυνομία έχει στα χέρια της βιντεοληπτικό υλικό και προσπαθεί να ταυτοποιήσει τον δράστη. Ο δράστης έχει χτυπήσει συνολικά 2 επιχειρήσεις.

