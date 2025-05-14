Ιουλία Καλλιμάνη: «Είχα εμμονική θαυμάστρια, μου έστελνε έντονα μηνύματα»

Η Ιουλία Καλλιμάνη μίλησε στην εκπομπή Happy Day για την εμμονική θαυμάστριά της που της στέλνει έντονα μηνύματα, αλλά και τους ψυχαναγκασμούς της.

«Είχα εμμονική θαυμάστρια, αλλά όλα πήγαν καλά. Συμβαίνουν αυτά. Μου έστελνε έντονα μηνύματα και εμμονικά, στο Facebook και στο Instagram, συμβαίνουν και τώρα», αποκάλυψε η Ιουλία Καλλιμάνη.

«Έχω ψυχαναγκασμούς με την καθαριότητα αλλά δεν θα βάλω και στις 3 τα ξημερώματα σκούπα να ξυπνήσω τον γείτονα. Δεν είμαι τρελή», κατέληξε η Ιουλία Καλλιμάνη.

