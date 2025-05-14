Ελεονώρα Ζουγανέλη: "Με τον Νίκο Συρίγο ένιωσα πολύ καλά από την αρχή"

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Τάσο Τρύφωνας και στην εκπομπή «Τετ-α-τετ» και μίλησε για τον σύντροφό της, Νίκο Συρίγο.

«Η αλλαγή δεν έχει να κάνει μόνο με το επαγγελματικό μου κομμάτι, αλλά με μια γενικότερη αλλαγή στην οπτική μου για τα πράγματα. Δεν έχει σημασία με το λάθος και το σωστό. Έχει σημασία μια σχέση που έχω αναπτύξει με το κοινό μου, η οποία δεν ήθελα να ταραχθεί», δήλωσε η τραγουδίστρια.

Ενώ σε άλλο σημείο δηλώνει, «Πριν πέντε χρόνια με λέγανε ακόμα πρωτοεμφανιζόμενη. Δε νιώθω ότι έχω να απολογηθώ σε κανέναν για κάτι που έχω κάνει στη ζωή μου. Οι άνθρωποι προχωράνε, βρίσκουν άλλες σχέσεις, κάνουν παιδιά. Στο διαδίκτυο αυτά δε σβήνουν ποτέ, και λέω “τι κρίμα για έναν άνθρωπο που βρέθηκα κάποια στιγμή σε σχέση μαζί του”.

Με τον Νίκο ένιωσα πολύ καλά από την αρχή. Έδειξε πολύ μεγάλο σεβασμό σε μένα και όλο μου τον κόσμο και τον χώρο. Φυσικά και ξέρω ότι ο Νίκος αισθάνεται πολύ όμορφα πράγματα για μένα. Δε θα μπορούσαμε να είμαστε μαζί αν δεν…»

Διαβάστε επίσης

Γη της Ελιάς: Ο Τζον και η Αθηνά οργανώνουν τον γάμο τους