ΓΕΛ ΓΑΖΙΟΥ: Tρίτο στην Ελλάδα στο πανελλήνιο ποδοσφαίρου
clock 20:49 | 14/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Με εξαιρετική εμφάνιση το ΓΕΛ Γαζίου επικράτησε στον μικρό τελικό του Πανελληνίου Σχολικού Πρωταθλήματος ποδοσφαίρου  5-2 του Πρότυπου ΕΠΑΛ Ξάνθης, κατακτώντας την τρίτη θέση.

Το ΓΕΛ Γαζίου προηγήθηκε με γκολ του Δάρλα και στο 5’ σημείωσε το 2-0 με τον Σιτμανίδη.

Το ΕΠΑΛ Ξάνθης κατάφερε να μειώσει σε 2-1 στο 30’ με γκολ του Μουχτάρι, ενώ το ΓΕΛ Γαζίου είχε και δοκάρι με τον Τσελεγγίδη στο 35’.

Στο 57’ χάθηκε μεγάλη ευκαιρία με τον Σιτμανίδη, ενώ στο 70’ ο Θανάσης Ασμαργιαννάκης πέτυχε το 3-1.

Ακολούθησε λάθος της άμυνας του ΓΕΛ Γαζίου, και το ΕΠΑΛ Ξάνθης μείωσε σε 3-2, αλλά η απάντηση ήρθε άμεσα με Δάρλα στο 78’ και Καρβούνη στο 82’ που πέτυχαν δύο τέρματα και διαμόρφωσαν το τελικό 5-2.

ΓΕΛ Γαζίου(Φ.Μαλιωτάκη): Κουκουριτάκης, Χριστουλάκης, Καρνέζος, Κοντεκάς, Μπαλάσης, Τουφάς, Κράστα, Ασμαργιαννάκης, Δάρλας, Τσελεγγίδης, Σιτμανίδης

Έπαιξαν και: Καρβούνης, Τσελεγγίδης, Σταματάκης

