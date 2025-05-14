Γ. Βρούτσης: «Υποχρεωτική ποσόστωση γυναικών στα ΔΣ των αθλητικών σωματείων»

Στη σημασία της αναβάθμισης των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων της Ελλάδας στάθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, σε δηλώσεις του στο Regional Growth Conference 2025, όπου συμμετείχε στη θεματική ενότητα για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των αθλητικών υποδομών.

Παράλληλα, ο κ. Βρούτσης, προχώρησε και σε μία αποκάλυψη, τονίζοντας ότι η υφιστάμενη νομοθετική πρόβλεψη για ποσοστό συμμετοχής 33% γυναικών στα Διοικητικά Συμβούλια των Ομοσπονδιών θα επεκταθεί και στα αθλητικά σωματεία.

Αρχικά ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού παραδέχθηκε ότι «δεν μπορούμε να είμαστε περήφανοι για την επάρκεια των εγκαταστάσεων», αλλά επισήμανε ότι έχουν γίνει ήδη σημαντικά βήματα. Ωστόσο, όπως τόνισε υπάρχει ακόμη δρόμος να διανυθεί.

Υπογράμμισε επίσης ότι το υπουργείο έχει θέσει τρία αδιαπραγμάτευτα κριτήρια για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, τα οποία τηρούνται πλέον αυστηρά:

- Υποχρεωτική ύπαρξη απινιδωτή σε κάθε χώρο.



- Διασφάλιση πυρασφάλειας.



- Έλεγχος για στατική επάρκεια.

Στη συνέχεια, κάλεσε όλα τα αθλητικά σωματεία να δηλώσουν έως τις 30 Ιουνίου την αθλητική εγκατάστασή τους στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα, στο πλαίσιο της προσπάθειας για πλήρη χαρτογράφηση και έλεγχο των αθλητικών υποδομών.

«Η πλειοψηφία των διαθέσιμων πόρων θα κατευθυνθεί στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθούν νέες» ξεκαθάρισε ο υπουργός.

Τέλος, ο κ. Βρούτσης μίλησε για την υφιστάμενη νομοθετική πρόβλεψη για ποσοστό συμμετοχής 33% γυναικών στα Διοικητικά Συμβούλια των Ομοσπονδιών, αποκαλύπτοντας ότι αυτή θα επεκταθεί και στα αθλητικά σωματεία.

«Και μην ακούσω κανέναν να λέει πώς θα βρεθούν γυναίκες για τα ποδοσφαιρικά σωματεία. Υπάρχουν πολλές αθλήτριες και μπορούν να τις αντλήσουν από εκεί» είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας την ανάγκη για ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας και συμμετοχής στη διοίκηση του αθλητισμού.