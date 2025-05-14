Έκαναν έκπληξη στον Βασίλη Κεγκέρογλου για τα γενέθλια του

Μια όμορφη και συγκινητική έκπληξη περίμενε τον Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας, Βασίλη Κεγκέρογλου, ο οποίος σήμερα, Τετάρτη 14 Μαΐου, έχει τα γενέθλια του!

Στο Δημοτικό Κατάστημα Καστελλίου, οι συνεργάτες του, με την είσοδο του στο γραφείο, τον περίμεναν μαζί με μια όμορφη τούρτα και μια φωτογραφία του ίδιου δίπλα σε μια κόκκινη βέσπα και την ευχή "Χρόνια Πολλά Δήμαρχε!!!".

Γνωστός για τη "δυνατή" του μνήμη, ο Δήμαρχος θυμήθηκε ότι η λήψη της φωτογραφίας που κοσμούσε την τούρτα, έγινε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, σε κουρείο της περιοχής, κατά την εορταστική βόλτα στην αγορά στο Καστέλλι!

Αφού άκουσε το τραγούδι των γενεθλίων του, έσβησε το κεράκι της τούρτας, σε σχήμα ερωτηματικού και αμέσως μετά δέχθηκε τις θερμές ευχές των συνεργατών του για υγεία, υπομονή και δύναμη ώστε να ανταπεξέρχεται στο δύσκολο έργο του!

Image

Image

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Λευκός Οίκος: ΗΠΑ - Κατάρ υπέγραψαν συμφωνίες ύψους 1,2 τρισ. δολαρίων

Μπαράζ κατασχέσεων ακινήτων και καταθέσεων για χρέη προς τον ΕΦΚΑ