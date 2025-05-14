Περπάτημα πριν ή μετά το φαγητό; Ιδού η απορία!

Το περπάτημα μας κάνει καλό και με πολλούς τρόπους. Όχι μόνο μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου και να ενισχύσει την εύρυθμη λειτουργία της καρδιάς αλλά μπορεί επίσης να βελτιώσει τη διάθεση, αυξάνοντας τις πιθανότητες μακροζωίας. Μπορεί ακόμη και να μειώσει τον κίνδυνο καρδιακής νόσου, συμβάλλοντας στην μείωση της αρτηριακής πίεσης. Ορισμένες έρευνες μάλιστα, αποκαλύπτουν ότι ο χρόνος που περπατάτε, όπως για παράδειγμα πριν ή μετά το φαγητό, μπορεί να έχει σημασία.

Όπως αναφέρει μελέτη, αν περπατάτε με άδειο στομάχι, είναι πιο πιθανό να κάψετε λίπος και να ενισχύσετε το μεταβολισμό σας. Από την άλλη, το περπάτημα αμέσως μετά το φαγητό μπορεί να είναι πιο χρήσιμο για την απώλεια βάρους, τη βελτίωση της πέψης και τη διαχείριση του σακχάρου στο αίμα.

Το αν θα περπατήσετε πριν ή μετά το φαγητό εξαρτάται από τους στόχους και τις προτιμήσεις σας. Και τα δύο έχουν οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας βάρους και του ελέγχου του σακχάρου στο αίμα.

Το περπάτημα πριν από το γεύμα μπορεί να συμβάλλει στην καύση του αποθηκευμένου λίπους, προωθώντας την απώλεια βάρους ενώ μετά το φαγητό μπορεί να σας βοηθήσει να χάσετε περισσότερο βάρος, να ρυθμίσετε τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και να ενισχυθεί η πέψη.

Το κλειδί είναι να ακούτε το σώμα σας, να θέσετε ξεκάθαρους και ρεαλιστικούς στόχους και να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για τις μοναδικές σας ανάγκες, ώστε να καθορίσετε ποια προσέγγιση είναι κατάλληλη για εσάς.

Πηγή: vita.gr

