Γη της ελιάς: Eξομολογείται πως η εμπλοκή του με τον τζόγο τον έριξε πολύ στα μάτια της

Γη της ελιάς, Επεισόδιο 143 (Τρίτη 13 Μαΐου): Ο Τιμόθεος μαθαίνει ότι είναι αποδέκτης μιας μεγάλης κληρονομιάς και συνειδητοποιεί πως η παπαδιά γύρισε με δόλιο σκοπό. Η Πολυξένη αναλαμβάνει χρέη νταντάς, ενώ ο Πότης κι η Άννα προχωρούν τις διαδικασίες για το διαζύγιό τους. Η Ιουλία εξομολογείται στον Τζον πως η εμπλοκή του Στάθη με τον τζόγο, τον έριξε πολύ στα μάτια της.

Ο Κωνσταντίνος αρνείται οποιαδήποτε επαφή με την Ισμήνη, ενώ ο Πότης τον βλέπει να βγαίνει από τον ξενώνα κι ενημερώνει τον Λυκούργο. Η Βασιλική αποφασίζει να μην καταπιέσει άλλο τα «θέλω» της και ανακοινώνει στον Μιλτιάδη πως δεν πρόκειται να προχωρήσουν σε γάμο άμεσα.

Η Αντιγόνη επιστρέφει στη Μάνη και πιέζει τους πάντες προκειμένου να μάθει πού βρίσκεται η κόρη της. Ο Δημοσθένης μπαίνει σε νέες παρανομίες, ενώ ο Κουράκος ετοιμάζεται να επιστρέψει στην υπηρεσία. Ο Στάθης μεταφέρεται στις φυλακές Κορυδαλλού κι εκεί γνωρίζει τον συγκρατούμενό του.

