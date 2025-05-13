ΚΥΡ.24 Μαΐ 2026 12:38
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE
Γη της ελιάς: Eξομολογείται πως η εμπλοκή του με τον τζόγο τον έριξε πολύ στα μάτια της
γε
clock 19:00 | 13/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Γη της ελιάς, Επεισόδιο 143 (Τρίτη 13 Μαΐου): Ο Τιμόθεος μαθαίνει ότι είναι αποδέκτης μιας μεγάλης κληρονομιάς και συνειδητοποιεί πως η παπαδιά γύρισε με δόλιο σκοπό. Η Πολυξένη αναλαμβάνει χρέη νταντάς, ενώ ο Πότης κι η Άννα προχωρούν τις διαδικασίες για το διαζύγιό τους. Η Ιουλία εξομολογείται στον Τζον πως η εμπλοκή του Στάθη με τον τζόγο, τον έριξε πολύ στα μάτια της.

Ο Κωνσταντίνος αρνείται οποιαδήποτε επαφή με την Ισμήνη, ενώ ο Πότης τον βλέπει να βγαίνει από τον ξενώνα κι ενημερώνει τον Λυκούργο. Η Βασιλική αποφασίζει να μην καταπιέσει άλλο τα «θέλω» της και ανακοινώνει στον Μιλτιάδη πως δεν πρόκειται να προχωρήσουν σε γάμο άμεσα.

Η Αντιγόνη επιστρέφει στη Μάνη και πιέζει τους πάντες προκειμένου να μάθει πού βρίσκεται η κόρη της. Ο Δημοσθένης μπαίνει σε νέες παρανομίες, ενώ ο Κουράκος ετοιμάζεται να επιστρέψει στην υπηρεσία. Ο Στάθης μεταφέρεται στις φυλακές Κορυδαλλού κι εκεί γνωρίζει τον συγκρατούμενό του.

Διαβάστε επίσης 

Άγιος Έρωτας: Ο Χάρης ανακοινώνει στη Χριστίνα πως κατήγγειλε τον Παύλο στον Κωλέτση

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Σειρά spoiler
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis