Λάρισα: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 21χρονο μητροκτόνο

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 21χρονο που δολοφόνησε τη μητέρα του στη Λάρισα, καθώς επίσης και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, παράλληλα του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και κατοχή ναρκωτικών ουσιών και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή Παρασκευή.

Ποινικές διώξεις παράλληλα ασκήθηκαν και στον 22χρονο ξάδελφό του για υπόθαλψη εγκληματία αφού μαζί προσπάθησαν να μετακινήσουν και να εξαφανίσουν το πτώμα της 52χρονης γυναίκας, το οποίο και είχαν τυλίξει με ένα σεντόνι και επί πλέον ένα πάπλωμα. Ο 22χρονος θα απολογηθεί αύριο Τετάρτη στις 13:00.

Τι αναφέρει η ιατροδικαστής

Σύμφωνα με την ιατροδικαστή Ρουμπίνη Λεονταρή, ο 21χρονος γύρω στις 5:00 τα ξημερώματα, χτύπησε την μητέρα του με το μαχαίρι πάνω από 25 φορές στο αριστερό ημιθωράκιο και στην κοιλιακή χώρα με ιδιαίτερη μανία μέχρι που την αποτελείωσε.

Στη συνέχεια με απόλυτη ψυχραιμία φέρεται να καθάρισε το σπίτι προσπαθώντας να μην αφήσει ίχνη και αφού πέρασαν πάνω από 14 ώρες αποπειράθηκε να μεταφέρει εκτός σπιτιού τη σορό της ζητώντας τη βοήθεια του ξαδέρφου του.

Γιατί έγινε ο καβγάς

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο καβγάς του 21 ετών μητροκτόνου με την μητέρα του ήταν τα οικονομικά, αφού ο νεαρός δεν εργαζόταν ή όπου πήγαινε δεν στέριωνε λόγω προβλημάτων που δημιουργούσε, όπως προσφατα σε εποχική τουριστική επιχείρηση με αποτέλεσμα να είναι άνεργος και να μη συνεισφέρει στα έξοδα του σπιτιού.

Μία τέτοια αντιπαράθεση ήταν και ο τελευταία φασαρία στο σπίτι που κατέληξε στη δολοφονία της γυναίκας από το ίδιο της το παιδί.

Τι είπε στην Αστυνομία ο 21χρονος

Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, ο 21χρονος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 52χρονη μητέρα του ύστερα από έναν έντονο τσακωμό που είχαν τις πρωινές ώρες.

Στη συνέχεια, την τύλιξε με το πάπλωμά της και όλες αυτές τις ώρες παρέμενε στο σπίτι του μέχρι που κάλεσε έναν ξάδελφό του να τον βοηθήσει. Πιθανόν με σκοπό να ξεφορτωθούν τη σορό της άτυχης γυναίκας, την τύλιξαν με το πάπλωμα και επιχείρησαν να την βγάλουν έξω από το σπίτι.

Τότε όμως τους είδε κάποιος περίοικος καθώς φαινόταν η φιγούρα σώματος από το πάπλωμα και κάλεσε την Αστυνομία.

Το χρονικό της μητροκτονίας

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των γειτόνων, οι περίοικοι άκουσαν φωνές γύρω στις 05:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας και πιο συγκεκριμένα μία γυναίκα να καλεί απεγνωσμένα σε βοήθεια. Ο 21χρονος συνελήφθη μετά από 14 ώρες και φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι μαχαίρωσε τη μητέρα του μετά από καυγά.

Οι φωνές, που άκουσαν οι γείτονες στη Λάρισα, ήταν από τη 52χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να έπεσε νεκρή από τις μαχαιριές του 21 ετών γιου της. Όπως ειπώθηκε, μετά από 14 ώρες, γύρω στις 07:00 το απόγευμα, αποκαλύφθηκε το έγκλημα όταν γείτονες εντόπισαν τον γιο της 52χρονης μαζί με τον ξάδερφό του να μεταφέρουν τη σορό της τυλιγμένη σε παπλώματα.

Οι αστυνομικές Αρχές στη Λάρισα συνέλαβαν τον 21χρονο, ενώ μαζί του προσήχθη και ο ξάδερφός του και έχουν οδηγηθεί στην Ασφάλεια Λάρισας για να εξεταστούν.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της Ασφάλειας, των εγκληματολογικών και αναμένεται ιατροδικαστής, ενώ λαμβάνονται καταθέσεις για να διακριβωθούν οι λόγοι και οι συνθήκες του εγκλήματος.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ, ο 21χρονος δεν έχει απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν ούτε φέρεται να είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα, με τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την πράξη να παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστοι.

