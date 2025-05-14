Ο ΟΦΗ δεν ξεχνάει Μίλτο Ανδρεανίδη και Γιάννη Μιχαλήτσο

Ο ΟΦΗ έχει καλέσει ως γνωστό στον τελικό του ερχόμενου Σαββάτου με τον Ολυμπιακό, τους ποδοσφαιριστές των ομάδων του που συμμετείχαν το 1987 και το 1990 στις δύο πρώτες παρουσίες της κρητικής ομάδας σε τελικούς Κυπέλλου Ελλάδας.

Δυστυχώς δύο εξ αυτών, ο Μίλτος Ανδρεανίδης και ο Γιάννης Μιχαλήτσος έχουν φύγει από τη ζωή με την κρητική ΠΑΕ να μην τους ξεχνάει.

“Οι ήρωες δεν πεθαίνουν ποτέ! Μένουν για πάντα μαζί μας, στις καρδιές και τις σκέψεις μας!



Στις 17 Μαΐου θα είναι εκεί…”, τονίζεται στη συγκινητική ανάρτηση της ΠΑΕ ΟΦΗ.