Ηρόδοτος: Κέρδισε τον Ασπρόπυργο και αύξησε τις ελπίδες ανόδου στη Γ’ Εθνική
clock 20:22 | 14/05/2025
newsroom ekriti.gr

Δεύτερη συνεχόμενη νίκη στη Νέα Αλικαρνασσό σημείωσε ο Ηρόδοτος, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες ανόδου στη Γ’ Εθνική, μέσω των μπαράζ των πρωταθλητών Ενώσεων.

Στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής, οι πρωταθλητές Ηρακλείου κέρδισαν με 2-0 τον Ασπρόπυργο.Προς το παρόν ο Ηρόδοτος παραμένει εκτός της προνομιούχου τριάδας και την Κυριακή θα δώσει ένα πολύ σημαντικό ματς στα Ζωνιανά με τον Ερμή. Ωστόσο μην ξεχνάμε, ότι από τους 8 ομίλους, θα ανέβουν και οι 4 καλύτερες τέταρτες ομάδες, γεγονός που διατηρεί ολοζώντανο το όνειρο του Ηροδότου για επιστροφή στη Γ’ Εθνική.

Ο Λίτσκας στο 22′ και ο Χαρίτος στο 49′ ήταν οι σκόρερ της ομάδας του Μανώλη Παπαματθαιάκη.

Στην πρώτη θέση με 3Χ3, βρίσκεται ο Γρανίτης που συνέτριψε με 4-0 τη Νεάπολη ενώ δεύτερη είναι η Δόξα Βύρωνα, η οποία κέρδισε με 1-0 τον Ερμή, μετά από ένα επεισοδιακό ματς στα Ζωνιανά.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:

Ερμής Ζωνιανών – Δόξα Βύρωνα 0-1

Γρανίτης – Νεάπολη 4-0

Ηρόδοτος – Ασπρόπυργος 2-0

Ρεπό: Αίας Σαλαμίνας

Βαθμολογία

1. Γρανίτης* 9 (8-1)

2. Δόξα Βύρωνα 8 (4-0)

3. Ερμής Ζωνιανών 6 (3-3)

—————————————

-. Ηρόδοτος 6 (3-5)

5. Αίας Σαλαμίνας* 4 (3-1)

6. Ασπρόπυργος* 1 (0-3)

7. Νεάπολη* 0 (0-8)

*Με αστερίσκο οι ομάδες που έκαναν το ρεπό τους

Η συνέχεια – 5η αγωνιστική (18/05)

Ερμής Ζωνιανών – Ηρόδοτος

Αίας Σαλαμίνας – Γρανίτης

Ασπρόπυργος – Νεάπολη

Ρεπό: Δόξα Βύρωνα

