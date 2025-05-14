Κρήτη: Σφοδρές αντιδράσεις με το Π.Δ. για τους οικισμούς - Ημερίδα ενημέρωσης για τις συνέπειες

Κορυφώνονται οι σφοδρές αντιδράσεις για το Π.Δ που αφορά στην οριοθέτησης των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων με τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ανατολικής Κρήτης να διοργανώνει Ημερίδα ενημέρωσης για τις συνέπειες του Προεδρικού Διατάγματος.

Αναλυτικά:

O Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ανατολικής Κρήτης, υπό την αιγίδα του ΤΕΕ/ΤΑΚ και με τη στήριξη της ΠΕΔ Κρήτης και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου, διοργανώνει Ημερίδα ενημέρωσης για τις συνέπειες του Προεδρικού Διατάγματος 129/2025, που εισάγει νέο πλαίσιο για την οριοθέτηση οικισμών με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15/05/2025 , στην αίθουσα Καστελλάκη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ώρα 17:30.

Η έκδοση του ΠΔ έχει προκαλέσει εκτεταμένη ανησυχία τόσο στον τεχνικό κόσμο όσο και στις τοπικές κοινωνίες, καθώς εισάγει όρους και κριτήρια που ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά την οικοδομική δραστηριότητα, τον σχεδιασμό Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και εν τέλει την ιδιοκτησία και την οικονομική ζωή στην Ελληνική περιφέρεια.

Σε μια χρονική στιγμή, όπου οι θεσμικές ρυθμίσεις διαμορφώνουν καταιγιστικά το μέλλον της τοπικής ανάπτυξης, ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ανατολικής Κρήτης, δίνει την δυνατότητα ενημέρωσης και ανάπτυξης δημόσιου τεκμηριωμένου διαλόγου. Η πολεοδομική πολιτική δεν μπορεί να εφαρμόζεται χωρίς συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες και χωρίς επιστημονική αξιολόγηση των επιπτώσεών της από τους επιστημονικούς φορείς. Σε αυτό, αναφέρθηκε και στην πρόσφατη απόφασή του, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, όπου ζητήθηκε : «Ουσιαστική διαβούλευση και όχι προσχηματική στο πλαίσιο εκπόνησης των ΤΠΣ και ΕΠΣ με τις τοπικές κοινωνίες για την ανίχνευση και εντοπισμό των πραγματικών αναγκών των οικισμών».

Η Hμερίδα απευθύνεται σε μηχανικούς, Δημοτικές Αρχές, στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών ΟΤΑ, μελετητές και ενεργούς πολίτες, δίνοντας βήμα σε έναν ειλικρινή και ουσιαστικό διάλογο με την Πολιτεία.

Στόχος της εκδήλωσης, δεν είναι μόνο η αποσαφήνιση των τεχνικών σημείων του ΠΔ, αλλά και η ανάδειξη των ευρύτερων κοινωνικών και αναπτυξιακών συνεπειών που απορρέουν από τη νέα κανονιστική πραγματικότητα. Ως επιστημονικός φορέας της Ανατολικής Κρήτης, θεωρήσαμε υποχρέωσή μας να ανοίξουμε το δημόσιο διάλογο σε ένα θέμα που επηρεάζει την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού, την τοπική οικονομία και τα δικαιώματα των πολιτών.

** Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί να απευθύνουν χαιρετισμό όλοι οι Βουλευτές και οι Δήμαρχοι του Νόμου Ηράκλειου.

