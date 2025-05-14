Σητεία: Νέοι αγωγοί για την βελτίωση της ύδρευσης στους οικισμούς Ανάληψη, Πιλαλήματα, Λαγκάδα και Καλό Νερό

Μετά από αίτημα της ΔΕΥΑ Σητείας και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2013/09-05-2025 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, αποφασίστηκε η Ένταξη της Πράξης «Βελτίωση συνθηκών ύδρευσης στους οικισμούς Ανάληψη, Πιλαλήματα, Λαγκάδα και Καλό Νερό της Δ.Ε. Ανάληψης Δήμου Σητείας» με Κωδικό ΟΠΣ 6018782 στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027», προϋπολογισμού 489.400,00 ευρώ.

Με το έργο αυτό προβλέπεται η κατασκευή νέων αγωγών ύδρευσης με σκοπό την βελτίωση των συνθηκών ύδρευσης στους οικισμούς Ανάληψη, Πιλαλήματα, Λαγκάδα και Καλό Νερό της Δ.Ε. Ανάληψης του Δήμου Σητείας.

Με την κατασκευή των νέων δικτύων θα γίνει διαχωρισμός υδροδότησης του οικισμού Ανάληψης σε δύο ζώνες, με σύνορο των ζωνών τον επαρχιακό δρόμο Σητείας Ιεράπετρας, (νέα περιφερειακή οδός), βελτιώνοντας την υδροδότηση των κατοίκων που βρίσκονται στα υψηλότερα σημεία του οικισμού, οι οποίοι κατά τους θερινούς μήνες αντιμετώπιζαν πρόβλημα λόγω της μεγάλης κατανάλωσης νερού στη παραλιακή ζώνη.

Επίσης επειδή θα διαχωριστεί το δίκτυο που υδροδοτεί τους οικισμούς Πιλαλήματα, Λαγκάδα και Καλό Νερό, θα ομαλοποιηθεί η υδροδότηση στους παραπάνω οικισμούς και ιδιαίτερα στο Καλό Νερό μιας και η μεγάλη τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή της Λαγκάδας δημιουργούσε έλλειψη νερού τους περισσότερους μήνες στον εν λόγω οικισμό.

Η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και η εξασφάλιση άριστης ποιότητας νερού προς όλους τους συνδημότες και τους επισκέπτες του τόπου είναι υποχρέωση και καθημερνή μας φροντίδα.

Στην ιδια ανακοίνωση ο Δήμος Σητείας ευχαριστεί τον Περιφερειάρχη Κρήτης:

''Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ Σταύρο Αρναουτάκη και θα προχωρήσουμε άμεσα στον προγραμματισμό και υλοποίηση της ανωτέρω πράξης.''

