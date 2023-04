Καναδάς: Δύο νεκροί από την παγοθύελλα - Πάνω από ένα εκατομμύριο κάτοικοι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της παγοθύελλας που έπληξε τον ανατολικό Καναδά, όπου περισσότεροι από ένα εκατομμύριο κάτοικοι έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Οι ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, ενώ ο παγετός προκάλεσε σημαντικές ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης των δύο πιο πυκνοκατοικημένων επαρχιών της χώρας.

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στο Κεμπέκ όταν καταπλακώθηκε από δέντρο, ενώ άλλος ένας σκοτώθηκε από πτώση κλαδιού στο ανατολικό Οντάριο, σύμφωνα με καναδικά μέσα ενημέρωσης.

@MurphTWN @NateTWN @weathernetwork Kind of having a 'frozen' moment here in @KingstonNS this morning. #shareyourweather #icestorm pic.twitter.com/RuBK3zDt8Q

Σχεδόν ένα εκατομμύριο κάτοικοι στο Κεμπέκ και άλλοι 110.000 στο Οντάριο έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που δημοσιεύει ο εξειδικευμένος ιστότοπος Poweroutage.com. Το άθροισμα αυτό ανερχόταν σε 1,3 εκατ. κατοίκους χθες Πέμπτη.

Οι δύο επαρχίες αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% του συνολικού πληθυσμού του Καναδά (περίπου 39 εκατ. κάτοικοι).

Ice pellets and maybe some freezing rain mixed in, around 17:45ADT in #FrederictonJunction #nbstorm #JMCLife pic.twitter.com/IiR8Ux6mUn

