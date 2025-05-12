Σύζυγος Δημήτρη Κόκοτα: «Δεν υπάρχει ακόμα επικοινωνία δυστυχώς, δεν υπάρχει πρόοδος»

Δεκατέσσερις μήνες έχουν περάσει από τη μέρα που ο Δημήτρης Κόκοτας υπέστη έμφραγμα και δίνει μάχη με τη ζωή του. Η σύζυγος του τραγουδιστή, Κατερίνα, μίλησε στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά και έδωσε κάποιες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

«Η κατάσταση του Δημήτρη παραμένει σταθερή. Οι γιατροί και οι φυσικοθεραπευτές του προσπαθούν για το καλύτερο δυνατό καθημερινά. Συμπληρώνονται 14 μήνες νοσηλείας στο νοσοκομείο και όλο αυτό είναι πολύ δύσκολο για εμάς.

Επικοινωνία, δυστυχώς, δεν υπάρχει ακόμα, μόνο αντιδράσεις σε κάποια ερεθίσματα. Δυστυχώς, εδώ και αρκετό καιρό δεν υπάρχει πρόοδος. Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο που αγαπά και ενδιαφέρεται για τον Δημήτρη», είπε χαρακτηριστικά.

