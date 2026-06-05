Ρέθυμνο: Το πρόγραμμα της Πανηγύρεως Αγίου Λουκά του Ιατρού

Η Ενορία του Ιερού Ναού Παναγίας Ελευθερώτριας Άνω Καλλιθέας, της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, με ιδιαίτερη τιμή και θρησκευτική ευλάβεια προσκαλεί τους ευσεβείς χριστιανούς να συμμετάσχουν στην Ιερά Πανήγυρη του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, του Ιατρού.

Οι λατρευτικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Τετάρτη 10 Ιουνίου – Παραμονή της Εορτής



Ώρα 18:30 - Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.κ. Προδρόμου.

Πέμπτη 11 Ιουνίου – Ανήμερα της Εορτής



Ώρα 07:00 - Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Εφραίμ Τριανταφυλλόπουλου, Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.



Ώρα 18:30 - Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Λουκά. Ομιλία από τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλλόπουλο με θέμα: «Να είμαι θρήσκος ή παιδί της Εκκλησίας;».

Καθ’ όλη τη διάρκεια των Ιερών Ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση και ευλογία των πιστών τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά, πολύτιμο κειμήλιο και θησαύρισμα της Ενορίας μας.

Η παρουσία και η συμμετοχή σας θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή και ευλογία.

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