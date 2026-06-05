ΙΤΕ: Hμερίδα προς τιμήν του ομότιμου καθηγητή Απόστολου Τραγανίτη - "Looking Over the Horizon..."

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) διοργανώνει ημερίδα, ανοιχτή στο κοινό, με τίτλο «Looking Over the Horizon...», αφιερωμένη στον Ομότιμο Καθηγητή Απόστολο Τραγανίτη, με αφορμή τη συμπλήρωση σαράντα ετών ερευνητικής και ακαδημαϊκής προσφοράς στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΙΤΕ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, από τις 09:00 έως τις 17:00, στο Αμφιθέατρο «Γεώργιος Λιάνης» του ΙΤΕ και θα συγκεντρώσει συναδέλφους, συνεργάτες, μαθητές και φίλους του τιμώμενου από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε μια ημέρα αφιερωμένη στην επιστημονική αριστεία, την καινοτομία και τη διαχρονική συνεισφορά του στην ανάπτυξη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα.

Ο Απόστολος Τραγανίτης είναι Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης και Επικεφαλής του Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ. Από την ένταξή του στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΙΤΕ το 1987, συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση και ανάπτυξη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής δραστηριότητας στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, των δικτύων υπολογιστών, των ψηφιακών επικοινωνιών και των προηγμένων υπολογιστικών συστημάτων.

Απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου Princeton των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέπτυξε μια μακρά και πολυσχιδή ακαδημαϊκή και ερευνητική πορεία, η οποία περιλαμβάνει περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες διδασκαλίας, έρευνας και διοίκησης. Υπήρξε Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής του Κέντρου Επικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώςκαι μέλος πλήθους επιτροπών στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη των υποδομών και της εκπαιδευτικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου και του ΙΤΕ.

Η ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώθηκε σε τομείς αιχμής όπως οι ψηφιακές επικοινωνίες, η θεωρία πληροφοριών, τα δορυφορικά και υβριδικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, η τηλεϊατρική, η επεξεργασία φωνής και οι τεχνολογίες πολυμέσων. Υπήρξε επιστημονικά υπεύθυνος και συντονιστής σημαντικών εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και εφαρμογών στους τομείς των επικοινωνιών και των δικτύων. Το έργο του αποτυπώνεται σε περισσότερες από 100 επιστημονικές δημοσιεύσεις, στην επίβλεψη διδακτορικών και μεταπτυχιακών ερευνητών, καθώς και σε αναγνωρισμένη ευρεσιτεχνία.

Πέρα από την ακαδημαϊκή και ερευνητική του συνεισφορά, ο Απόστολος Τραγανίτης συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του ερευνητικού και τεχνολογικού οικοσυστήματος της Κρήτης και της χώρας, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη νέων ερευνητικών υποδομών, την ενίσχυση της σύνδεσης της έρευνας με την κοινωνία και την οικονομία και την ανάδειξη νέων επιστημόνων που διακρίνονται σήμερα στην Ελλάδα και διεθνώς.

Η ημερίδα «Looking Over the Horizon...» δεν αποτελεί μόνο μια αναγνώριση της μέχρι σήμερα πορείας του, αλλά και μια ευκαιρία να αναδειχθούν οι προκλήσεις και οι προοπτικές της επιστήμης και της τεχνολογίας των επόμενων δεκαετιών, μέσα από το πρίσμα της εμπειρίας, του οράματος και της προσφοράς ενός ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του με την εξέλιξη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα.

Η παρουσία συναδέλφων, συνεργατών, φοιτητών και φίλων του τιμώμενου θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή και χαρά τόσο για τους διοργανωτές, όσο και για τον ίδιο.

Περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα της ημερίδας είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ (https://www.ics.forth.gr/workshop/16160).

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