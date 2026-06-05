Διεθνής Διαστημικός Σταθμός: Έτοιμο για εκκένωση το πλήρωμα λόγω διαρροής αέρα

Η NASA έδωσε εντολή στους αστροναύτες της που βρίσκονται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό να καταφύγουν στα διαστημικά σκάφη τους και να προετοιμαστούν για ενδεχόμενη εκκένωση την Παρασκευή, λόγω της επιδείνωσης της διαρροής αέρα στο ρωσικό τμήμα του διαστημικού εργαστηρίου, σύμφωνα με το Reuters.

Οι αστροναύτες στους οποίους η NASA έδωσε εντολή να προετοιμαστούν για πιθανή εκκένωση την Παρασκευή συμμετέχουν στην αποστολή SpaceX Crew-12 της NASA.

Βρίσκονται στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό από τον Φεβρουάριο, όπου διεξάγουν επιστημονικές έρευνες και τεχνολογικές επιδείξεις με σκοπό να προετοιμάσουν τους ανθρώπους για μελλοντικές αποστολές εξερεύνησης στη Σελήνη και τον Άρη.

Εκτοξεύτηκε το 1998



Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός εκτοξεύθηκε για πρώτη φορά το 1998 και είχε σχεδιαστεί για να λειτουργήσει για 15 χρόνια. Η λειτουργία του έχει διαρκέσει πολύ περισσότερο από αυτό – ωστόσο, σήμερα φέρει τα σημάδια της φθοράς από σχεδόν τρεις δεκαετίες στο διάστημα, αναφέρει η βρετανική ιστοσελίδα the Independent.

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Θεωρητικά, πλησιάζει στο τέλος της ζωής του: σύμφωνα με το τρέχον χρονοδιάγραμμα, η απόσυρσή του προβλέπεται για το 2030. Τότε, τμήματα του θα αξιοποιηθούν για τη κατασκευή νέων διαστημικών σταθμών και στη συνέχεια θα οδηγηθεί σκόπιμα προς τη Γη, προκειμένου να καταστραφεί.

Ωστόσο, καθώς πλησιάζει η ημερομηνία απόσυρσής του, οι επιπτώσεις της μακρόχρονης λειτουργίας του γίνονται όλο και πιο εμφανείς. Κυριότερο από όλα είναι τα προβλήματα διαρροών αέρα, τα οποία αποτελούν πρόβλημα εδώ και χρόνια.

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