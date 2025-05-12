CEV Beach Volley Nations Cup: Οι ομάδες που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο Ηράκλειο

Η καρδιά του ευρωπαϊκού μπιτς βόλεϊ χτυπάει στο Ηράκλειο, με την διεξαγωγή του CEV Beach Volley Nations Cup το διάστημα 16-18 Μαΐου στις εγκαταστάσεις της Παραλίας Αμμουδάρα μπροστά από το ξενοδοχειακό θέρετρο TUI Magic Life Candia Maris.







Όπως και το 2023, έτσι και φέτος, η Ελλάδα ανέλαβε έναν από τους επτά ομίλους της πρώτης φάσης σε άνδρες και γυναίκες με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Κρήτης και το Metaxa Hospitality Group.







Στους άνδρες η Ελλάδα κληρώθηκε στον F' όμιλο μαζί με την Ολλανδία, την Ουγγαρία και το Λουξεμβούργο και θα εκπροσωπηθούμε από τις δύο ομάδες που κατέκτησαν τα τελευταία δύο χρόνια το πρωτάθλημα Ελλάδας.







Συγκεκριμένα, οι περσινοί νικητές του πανελληνίου πρωταθλήματος Αντιόλ Κόλα και Βαγγέλης Σιδέρης που μόλις επέστρεψαν από την Ισπανία που κατέλαβαν την 5η θέση στο παγκόσμιο τουρνουά Futures θα είναι η μία ομάδα που θα συμμετέχει. Η δεύτερη είναι οι πρωταθλητές Ελλάδας του 2023 Σταύρος Ντάλλας και Δημήτρης Χατζηνικολάου, οι οποίοι επίσης έχουν βρει αγωνιστικό ρυθμό μετά τη συμμετοχή τους στα παγκόσμια τουρνουά Futures στις Φιλιππίνες (4η θέση) και στην Ιταλία (13η).







Στις γυναίκες, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει στον F' όμιλο την Πολωνία και την Εσθονία και στο Ηράκλειο Κρήτης θα βρεθούν η Δήμητρα Μαναβή με την Λίζα Τριανταφυλλίδη και η Ελένη Αλεξόγλου με την Μυρτώ Πασχαλάκη.







Μαναβή και Τριανταφυλλίδη έγραψαν ιστορία πέρυσι κατακτώντας και τα τέσσερα τουρνουά Masters και το πανελλήνιο πρωτάθλημα, ενώ η Αλεξόγλου με την Πασχαλάκη αποτελούν ένα πολλά υποσχόμενο δίδυμο και είναι μέρος της επόμενης γενιάς του ελληνικού μπιτς βόλεϊ.







Οι νικητές κάθε ομίλου από τον 1ο γύρο του Beach Volley Nations Cup 2025 (σε άνδρες και γυναίκες) θα κερδίσουν αυτόματα τη συμμετοχή τους στον τελικό της διοργάνωσης που θα γίνει στο Εσπίνιο της Πορτογαλίας από 17 έως 20 Ιουλίου.







ΟΜΙΛΟΙ ΑΝΔΡΩΝ







Α' ΟΜΙΛΟΣ (24-25/5, Μπαλικεσίρ Τουρκία): Τουρκία, Γαλλία, Εσθονία, Κροατία.



Β' ΟΜΙΛΟΣ (20-21/6, Ρίγα Λετονία): Λετονία, Αυστρία, Ισραήλ.



C' ΟΜΙΛΟΣ (13-14/5, Μαδρίτη Ισπανία): Ισπανία, Ουκρανία, Βέλγιο, Βόρεια Ιρλανδία



D' ΟΜΙΛΟΣ (21-22/6, Βίλνιους Λιθουανία): Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβενία, Βουλγαρία.



E' ΟΜΙΛΟΣ (17-18/6, Μεσίνα Ιταλία): Ιταλία, Γερμανία, Δανία.



F' ΟΜΙΛΟΣ (17-18/5, Ηράκλειο Ελλάδα): Ελλάδα, Ολλανδία, Ουγγαρία, Λουξεμβούργο.



G' ΟΜΙΛΟΣ (23-24/5, Μπαλικεσίρ Τουρκία): Νορβηγία, Τσεχία, Σερβία, Ρουμανία.







ΟΜΙΛΟΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ







Α' ΟΜΙΛΟΣ (24-25/5, Μπαλικεσίρ Τουρκία): Τουρκία, Ολλανδία, Δανία, Ολλανδία.



Β' ΟΜΙΛΟΣ (21-22/6, Βίλνιους Λιθουανία): Λιθουανία, Φινλανδία, Νορβηγία, Κροατία.



C' ΟΜΙΛΟΣ (20-21/6, Ρίγα Λετονία): Λετονία, Ουκρανία, Ισραήλ.



D' ΟΜΙΛΟΣ (17-17/6, Μεσίνα Ιταλία): Ιταλία, Γαλλία, Βέλγιο.



E' ΟΜΙΛΟΣ (13-14/5, Μαδρίτη Ισπανία): Ισπανία, Σλοβενία, Ουγγαρία.



F' ΟΜΙΛΟΣ (17-18/5, Ηράκλειο Ελλάδα): Ελλάδα, Πολωνία, Εσθονία.



G' ΟΜΙΛΟΣ (23-24/5, Μπαλικεσίρ Τουρκία): Γερμανία, Τσεχία, Σλοβακία, Βουλγαρία.