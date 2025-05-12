Ελληνικό: Επείγουσα προκαταρκτική έρευνα για τους τρεις θανάτους με εντολή εισαγγελέα

Εντολή για κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα έδωσε η εισαγγελία της Αθήνας προκειμένου να διαλευκανθεί το μυστήριο με τους τρεις θανάτους στην ίδια οικογένεια στο Ελληνικό, μια υπόθεση που πλέον έχει αναλάβει το Ανθρωποκτονιών.

Η Εισαγγελική Αρχή, μετά την διαβίβαση της δικογραφίας που σχηματίστηκε για την υπόθεση από το Ανθρωποκτονιών, έδωσε εντολή προκειμένου να διενεργηθούν όλες οι ενδεδειγμένες εξετάσεις, ώστε να διακριβωθεί αν οι θάνατοι της 98χρονης μητέρας της οικογένειας της 78χρονης κόρης και του 75χρονου γιου, οφείλονται σε εγκληματική ενέργεια.

Η εντολή της Εισαγγελίας προς τις αρμόδιες αστυνομικές και ιατροδικαστικές υπηρεσίες είναι να προχωρήσουν άμεσα στην διενέργεια για όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, τοξικολογικές κλπ, ώστε να εξακριβωθεί αν οι θάνατοι των δύο γυναικών και του άντρα οφείλονται σε παθολογικά ή όχι αίτια.

Τρεις θάνατοι σε 13 ημέρες

Τρία μέλη της ίδιας οικογένειας, μητέρα, κόρη και γιος, φέρεται να έχουν πεθάνει διαδοχικά μέσα σε μόλις 13 ημέρες, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ενώ στην υπόθεση εμπλέκεται μια οικιακή βοηθός που φέρεται να έχει στην κατοχή της τα κλειδιά του σπιτιού της οικογένειας.

Το οικογενειακό δράμα ξεκίνησε τη Μεγάλη Τρίτη 15 Απριλίου όταν έφυγε από τη ζωή η μητέρα, Κατερίνα Σιδηροπούλου, 98 χρόνων. Έξι μέρες αργότερα, η κόρη της, Βαρβάρα Σιδηροπούλου, 78 χρόνων, άφησε κι εκείνη την τελευταία της πνοή, ενώ λίγες ημέρες μετά, στις 28 Απριλίου, πέθανε στο «Ιόνιο Θεραπευτήριο» Κορυδαλλού και ο Μιχάλης Σιδηρόπουλος, 75 χρόνων.

Σε όλες τις περιπτώσεις εκκρεμούν οι απαραίτητες εξετάσεις.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Φως στο τούνελ» που αποκάλυψε την υπόθεση η ίδια η οικιακή βοηθός, μιλώντας στην Αγγελική Νικολούλη επιμένει πως «αγαπούσε και είχε δεθεί» με την οικογένεια, πως για αυτό προσπάθησε να παραλάβει τις σορούς τους και να τους θάψει μαζί, αφού ήξερε ότι δεν είχαν συγγενείς.

