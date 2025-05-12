ΚΟΣΜΟΣ
Ζελένσκι: ''Θα εκτιμούσαμε την παρουσία Τραμπ στη συνάντηση στην Τουρκία''
clock 19:28 | 12/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μεταβεί στην Τουρκία για τις συνομιλίες Ουκρανίας-Ρωσίας, σχολίασε, με ανάρτησή του στο X, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτηρίζοντάς τες ως "πολύ σημαντικές λέξεις".

"Φυσικά, όλοι εμείς στην Ουκρανία θα εκτιμούσαμε αν ο Πρόεδρος Τραμπ μπορούσε να είναι εκεί μαζί μας σε αυτή τη συνάντηση στην Τουρκία", τόνισε ο Ζελένσκι, επαναλαμβάνοντας για ακόμη μια φορά την ετοιμότητα της Ουκρανίας για απευθείας συνομιλίες και τήρηση σιωπής.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Ζελένσκι

"Μόλις άκουσα τη δήλωση του Προέδρου Τραμπ. Πολύ σημαντικές λέξεις. 

Υποστήριξα @POTUS την ιδέα μιας πλήρους και άνευ όρων κατάπαυσης του πυρός - αρκετά μεγάλης διάρκειας ώστε να αποτελέσει τη βάση για τη διπλωματία. Και το θέλουμε, είμαστε έτοιμοι να τηρήσουμε τη σιωπή από την πλευρά μας. 

Υποστήριξα τον πρόεδρο Τραμπ με την ιδέα των απευθείας συνομιλιών με τον Πούτιν. Έχω εκφράσει ανοιχτά την ετοιμότητά μου να συναντηθούμε. Θα βρίσκομαι στην Τουρκία. Ελπίζω ότι οι Ρώσοι δεν θα αποφύγουν τη συνάντηση. 

Και φυσικά, όλοι εμείς στην Ουκρανία θα εκτιμούσαμε αν ο Πρόεδρος Τραμπ μπορούσε να είναι εκεί μαζί μας σε αυτή τη συνάντηση στην Τουρκία. Αυτή είναι η σωστή ιδέα. Μπορούμε να αλλάξουμε πολλά. Ο πρόεδρος Ερντογάν μπορεί πράγματι να φιλοξενήσει συνάντηση υψηλού επιπέδου. Ευχαριστούμε όλους όσους βοηθούν".

Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ουκρανία Ρωσια Ντόναλντ Τραμπ
