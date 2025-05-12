Λονδίνο: Μπλακ άουτ στο Μετρό - Άγνωστος ο λόγος της διακοπής ρεύματος

Τεράστια αναστάτωση και ταλαιπωρία προκάλεσε μία ξαφνική διακοπή ρεύματος που επηρέασε το δίκτυο του μετρό στο Λονδίνο, λίγα λεπτά πριν από την ώρα αιχμής.

Η αιτία της διακοπής ρεύματος δεν έχει γίνει γνωστή, ωστόσο θεωρείται ότι σημειώθηκε στο νοτιοδυτικό Λονδίνο στις 14:30 (τοπική ώρα). Η ηλεκτροδότηση έχει έκτοτε αποκατασταθεί, αλλά οι καθυστερήσεις και οι αναστολές των γραμμών συνεχίζονται.

Entire Tube network plunged into chaos as huge power outage shuts four lineshttps://t.co/wc6SdTCRQl pic.twitter.com/MRMlUbdDyE — The Sun (@TheSun) May 12, 2025

Ορισμένοι επιβάτες εξέφρασαν την απογοήτευσή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. μέσα».

