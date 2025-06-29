Ιταλία: Τεχνικό μπλακ άουτ «πάγωσε» αεροδρόμια -Έλληνες επιβάτες εγκλωβίστηκαν στο Μιλάνο (βίντεο)

Ένα τεχνικό πρόβλημα που σημειώθηκε στο Κέντρο Ελέγχου της περιοχής του Μιλάνου, το οποίο εδρεύει στο αεροδρόμιο Λινάτε, προκάλεσε παράλυση της εναέριας κυκλοφορίας σε όλη τη βορειοδυτική Ιταλία για περίπου δύο ώρες.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν τις 9 το βράδυ (τοπική ώρα, 10 το βράδυ ώρα Ελλάδας), η δυσλειτουργία ανάγκασε την Enav, την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης Πτήσεων, να αναστείλει όλες τις αφίξεις και αναχωρήσεις στα αεροδρόμια του Μιλάνου, το Μαλπένσα, το Λινάτε, το Μπέργκαμο «Όριο αλ Σέριο», το Τορίνο «Καζέλε» και τη Γένοβα «Κριστόφορο Κολόμπο».

Η τεχνική αυτή βλάβη επηρέασε ολόκληρο τον εναέριο χώρο που καλύπτει τη Λομβαρδία, το Πιεμόντε, την Κοιλάδα της Αόστα και τη Λιγουρία, οδηγώντας σε ακυρώσεις και εκτροπές δεκάδων πτήσεων, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι καθυστερήσεις ξεπέρασαν τις δύο ώρες. Συνολικά, περισσότερες από 300 πτήσεις βρέθηκαν να επηρεάζονται.

[OT] The radar system in Milan, which manages air traffic in northwestern Italy, is out of service. Air traffic is virtually paralyzed. pic.twitter.com/GGQRWJ3icD — itamilradar (@ItaMilRadar) June 28, 2025

Χιλιάδες επιβάτες, ανάμεσά τους και πολλοί Έλληνες, βρέθηκαν αντιμέτωποι με πολύωρες καθυστερήσεις και τελικά ακυρώσεις, καθώς το τεχνικό πρόβλημα «μεταδόθηκε» και στα υπόλοιπα αεροδρόμια της περιοχής.

Σύμφωνα με μαρτυρίες Ελλήνων επιβατών που επρόκειτο να ταξιδέψουν με την πτήση A3665 της Aegean Airlines και επικοινώνησαν με το Πρώτο Θέμα, από την ενημέρωση που τους παρασχέθηκε προέκυψε ότι το πρόβλημα εμφανίστηκε αρχικά στα αεροδρόμια Malpensa και Linate του Μιλάνου, στο αεροδρόμιο του Μπέργκαμο και είχε αντίκτυπο και στα αεροδρόμια του Τορίνο και της Γένοβας, επηρεάζοντας συνεπώς και τις πτήσεις από και προς αυτά.

Η ταλαιπωρία των επιβατών αυξήθηκε καθώς προχωρούσε η ώρα, αφού στο αεροδρόμιο Μαλπένσα έκλεισαν τα καταστήματα και το lounge, αφήνοντας τους ταξιδιώτες χωρίς πρόσβαση ακόμη και σε νερό. Όπως καταγγέλλουν, δεν λειτουργούσε ούτε ο κλιματισμός.

Τα δικαιώματα των επιβατών

Με βάση τη νομοθεσία για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών, όσοι αναγκάζονται να παραμείνουν στο αεροδρόμιο κατά τη διάρκεια της νύχτας δικαιούνται να τους παρασχεθεί κατάλυμα, μεταφορά από και προς το ξενοδοχείο και σίτιση. Ωστόσο, σε περίπτωση που η αεροπορική εταιρεία δεν διατηρεί παρουσία στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο, οι ταξιδιώτες καλούνται να κανονίσουν μόνοι τους τις απαραίτητες διαδικασίες και να ζητήσουν εκ των υστέρων την αποζημίωση για τα έξοδα.

Το συμβάν ξεκίνησε γύρω στις 9 το βράδυ (τοπική ώρα), με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κύμα καθυστερήσεων και σε ορισμένες περιπτώσεις ακυρώσεις πτήσεων.

Το ζήτημα, επί της ουσίας, αφορούσε τη διακοπή της αποστολής μηνυμάτων, των μετεωρολογικών δεδομένων και των στοιχείων από τα ραντάρ, από τους πύργους ελέγχου προς τα πιλοτήρια των αεροπλάνων. Οι τεχνικοί εργάζονταν εντατικά για την αποκατάσταση και ήλπιζαν πως το πρόβλημα θα λυνόταν μέσα σε λίγες ώρες.

Η πτήση της Aegean Airlines A3665 είχε ενημερωθεί ότι σύντομα θα επιτραπεί η απογείωσή της, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να επιστρέψουν στο αεροσκάφος.

Σε περίπτωση που η πτήση A3665 δεν είχε τελικά απογειωθεί και οι επιβάτες παρέμεναν στο αεροδρόμιο, η Aegean δεν θα είχε τη δυνατότητα να τους διαθέσει voucher διαμονής ή φαγητού, δεδομένου ότι δεν διαθέτει προσωπικό στο Μαλπένσα. Σε αυτό το ενδεχόμενο, όλες οι σχετικές διαδικασίες θα αναλαμβάνονταν από το ιταλικό αεροδρόμιο.

Όπως μετέδωσε το ANSA, αντλώντας στοιχεία από το flightradar24, περίπου στις 22:15 (23:15 ώρα Ελλάδας) πραγματοποιήθηκαν κάποιες αναχωρήσεις από τα αεροδρόμια που είχαν πληγεί, ωστόσο, σύμφωνα με την Corriere della Sera, λίγο αργότερα η κίνηση σταμάτησε εκ νέου. Η αστάθεια που παρουσίασε το δίκτυο μετάδοσης δεδομένων στο κέντρο ραντάρ Enav του Μιλάνου, επέβαλε νέο «πάγωμα» όλων των πτήσεων. Το πρόβλημα αποκαταστάθηκε τελικά έπειτα από σχεδόν δύο ώρες, με τη ροή της εναέριας κυκλοφορίας να αρχίζει να επιστρέφει σταδιακά σε φυσιολογικά επίπεδα, αφού σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο επηρεάστηκαν τουλάχιστον 300 πτήσεις, με το μπλοκάρισμα να προκαλεί αλυσιδωτές καθυστερήσεις και εκτροπές προς εναλλακτικά αεροδρόμια ή πολύωρη παραμονή στο έδαφος.

Si informa che, a causa di un guasto tecnico al centro di controllo d’area del Nord-Ovest, potrebbero verificarsi ritardi o cancellazioni per i voli diretti o provenienti dagli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate, Torino Caselle e Genova.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα τεχνολογικά μπλακ άουτ που έχει γνωρίσει η ιταλική εναέρια κυκλοφορία τα τελευταία χρόνια, γεγονός που αναδεικνύει πόσο ευάλωτο είναι το σύστημα ραντάρ και πόσο εύκολα μια μεμονωμένη βλάβη μπορεί να παραλύσει ένα ολόκληρο δίκτυο. Προς το παρόν, οι αεροπορικές εταιρείες καλούν τους επιβάτες να επικοινωνούν με τα τμήματα εξυπηρέτησης για έγκαιρη ενημέρωση και να αποφεύγουν τα ταξίδια εάν δεν είναι απολύτως απαραίτητο.

«Λάβετε υπόψη ότι, λόγω τεχνικής βλάβης στο κέντρο ελέγχου της βορειοδυτικής περιοχής, ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις ή ακυρώσεις πτήσεων από ή προς τα αεροδρόμια του Μιλάνου Μαλπένσα, του Μιλάνου Λινάτε, του Τορίνο Καζέλε και της Γένοβας. Οι επιβάτες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την αεροπορική τους εταιρεία για να ελέγξουν την κατάσταση της πτήσης τους», ανέφερε η ανακοίνωση του επίσημου φορέα των αεροδρομίων της Ρώμης.

