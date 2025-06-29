Ισραήλ: Χιλιάδες σε διαδηλώσεις για την απελευθέρωση των ομήρων (εικόνες, βίντεο)

Χιλιάδες Ισραηλινοί βγήκαν στους δρόμους χθες Σάββατο, κυρίως στο Τελ Αβίβ, για να απαιτήσουν την απελευθέρωση κάπου πενήντα ομήρων που κρατούνται ακόμη στη Λωρίδα της Γάζας, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του AFP.

Ήταν η πρώτη εβδομαδιαία διαδήλωση μετά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή την 24η Ιουνίου ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν. Τις 12 ημέρες του πολέμου που εξαπέλυσε το εβραϊκό κράτος εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας τη 13η Ιουνίου, οι ισραηλινές αρχές είχαν απαγορεύσει τις δημόσιες συναθροίσεις για λόγους ασφαλείας.

Πυκνό πλήθος γέμισε την «πλατεία των Ομήρων» στο κέντρο του Τελ Αβίβ, ανεμίζοντας ισραηλινές σημαίες κι επιδεικνύοντας φωτογραφίες πολλών από τους Ισραηλινούς που απήχθησαν κατά τη διάρκεια της εφόδου του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023, που υπήρξε έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

@cnn CNN's Nic Robertson reports from Tel Aviv where tens of thousands of anti-war protesters packed Hostages Square to call for an end to the Gaza war and the return of the remaining hostages. ♬ original sound - CNN

«Ελπίζω τώρα πως θα έρθει το τέλος του πολέμου στη Γάζα, καθώς δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο που μπορεί να γίνει εκεί κάτω», είπε ο Ντάνι Φαλκ, 80 ετών, που συμμετείχε στη διαδήλωση.

«Χρειάζεται απλά να πάρουμε πίσω τους δικούς μας (σ.σ. τους ομήρους), τους 50 ανθρώπους από εκεί κάτω», πρόσθεσε.

«Ποτέ στη ζωή μου, ούτε στους χειρότερους εφιάλτες μου, δεν είχα φανταστεί πως θα χρειαζόταν να διαδηλώνω για να έρθουν πίσω ισραηλινοί πολίτες που απήχθησαν από τα κρεβάτια τους», είπε άλλη διαδηλώτρια, η Μαγιάμ Οζ, εργαζόμενη σε ΜΚΟ.

«Σχεδόν δυο χρόνια μετά (σ.σ. την έναρξη του πολέμου), χρειάζεται ακόμα να ερχόμαστε εδώ κάθε Σάββατο ή κάθε δυο μέρες και ν’ αγωνιζόμαστε εναντίον της κυβέρνησής μας για να φέρει τους συμπολίτες (μας) στα σπίτια τους», πρόσθεσε.

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της επίθεσης 49 παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, από τους οποίους 27 έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό. Η Χαμάς έχει επίσης στα χέρια της τη σορό ισραηλινού στρατιώτη ο οποίος σκοτώθηκε σε προηγούμενο πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, το 2014.

«Ο πόλεμος με το Ιράν τερματίστηκε με συμφωνία. Ο πόλεμος στη Γάζα πρέπει να τερματιστεί με τον ίδιο τρόπο, με συμφωνία που θα τους φέρει όλους πίσω στα σπίτια τους», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Φόρουμ των Οικογενειών, η κυριότερη οργάνωση που εκπροσωπεί τους ομήρους και τους αιχμαλώτους που πήρε η Χαμάς όταν έκανε την έφοδό της στο νότιο Ισραήλ.

Ορισμένοι διαδηλωτές κάλεσαν να παρέμβει άμεσα ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Αυτός ο τελευταίος θεωρείται άλλαξε την πορεία του πολέμου στο Ιράν, προκαταλαμβάνοντας τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, αρχικά διατάσσοντας να διεξαχθούν αμερικανικοί βομβαρδισμοί σε τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις-κλειδιά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, κατόπιν επιβάλλοντας στις δυο αντιμαχόμενες χώρες συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Πρόεδρε Τραμπ, τερματίστε την κρίση στη Γάζα. Το Νόμπελ (ειρήνης) σας περιμένει», διάβαζε κανείς σε πλακάτ, που αναφερόταν στη φιλοδοξία που έχει εκφράσει ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος να του απονεμηθεί η συγκεκριμένη διάκριση.

«Απευθύνω έκκληση στον πρωθυπουργό Νετανιάχου και στον πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε η Λιρί Αλμπάγκ, πρώην όμηρος που αφέθηκε ελεύθερη τον Ιανουάριο, στο πλαίσιο της δεύτερης ανακωχής ανάμεσα στη Χαμάς και στο Ισραήλ.

«Λάβατε θαρραλέες αποφάσεις για το Ιράν. Πάρτε τώρα άλλη μια εξίσου θαρραλέα, προκειμένου να σταματήσει ο πόλεμος στη Γάζας και να επιστρέψουν σπίτια τους» οι όμηροι, συμπλήρωσε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Μεγάλη πυρκαγιά στην Ναύπακτο - Μήνυμα του 112 για εκκένωση (βίντεο)

Κρήτη: "Κόκκινος συναγερμός" για πυρκαγιές - Δύσκολη Κυριακή για το νησί

Τραμπ: Ο Νετανιάχου διαπραγματεύεται συμφωνία με τη Χαμάς για την επιστροφή των ομήρων από τη Γάζα