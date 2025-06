Ιράν: Επίθεση ευρείας κλίμακας στο Ισραήλ (βίντεο)

Ραγδαίες είναι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά και την εμπλοκή των ΗΠΑ στη σύγκρουση μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ, οι οποίες και χτύπησαν νωρίς το πρωί της Κυριακής (22.06.25) σε τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, οι ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν 10 σημεία στο Ισραήλ, στη Χάιφα, στο Τελ Αβίβ και αλλού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 16 ανθρώπων.

Το IDF ζητά από το κοινό να μεταβεί σε προστατευόμενο χώρο και να παραμείνει εκεί μέχρι νεωτέρας.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση ανακοίνωσε σήμερα γύρω στις 08:15 (τοπική ώρα, 7:45 ώρα Ελλάδας) νέα πυραυλικά πυρά εναντίον του Ισραήλ μετά την αμερικανική επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, μεταδίδοντας πως εκτοξεύθηκαν 30 πύραυλοι.

⚡️⭕️ Initial scenes from the destruction in Haifa pic.twitter.com/Gjc9kMDemX

— Middle East Observer (@ME_Observer_) June 22, 2025