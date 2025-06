Οι ΗΠΑ χτύπησαν τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν -«Καταστράφηκαν όλοι οι στόχοι», είπε ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές σε τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν.

Συγκεκριμένα ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ ολοκλήρωσαν «πολύ επιτυχημένες αεροπορικές επιδρομές» σε πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των Φορντό, Νατάνζ και Ισφαχάν.

Τραμπ: Πολύ πετυχημένη η επίθεσή μας στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε ότι όλα τα αεροσκάφη βρίσκονται πλέον εκτός του εναέριου χώρου του Ιράν.

«Ολοκληρώσαμε την πολύ επιτυχημένη επίθεσή μας στις τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των Φορντό, Νατάνζ και Ισφαχάν. Όλα τα αεροπλάνα βρίσκονται τώρα εκτός του εναέριου χώρου του Ιράν. Πλήρες φορτίο βομβών έπεσε στην κεντρική τοποθεσία, Φορντό. Όλα τα αεροπλάνα βρίσκονται με ασφάλεια στο δρόμο για την πατρίδα τους. Συγχαρητήρια στους σπουδαίους Αμερικανούς πολεμιστές μας. Δεν υπάρχει άλλος στρατός στον κόσμο που θα μπορούσε να το κάνει αυτό. ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ!!! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

Ιστορική στιγμή

Ο Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε διάγγελμα, κάνοντας λόγο για ιστορική στιγμή.

Inside the Situation Room as the U.S. launched strikes on Iran.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση για τα αμερικανικά χτυπήματα στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις σε Φορντό, Νατάνζ και Ισφαχάν, ο Ντόναλντ Τράμπ στο διάγγελμά του, έστειλε μηνύματα κατά του Ιράν, καλώντας το να προχωρήσει σε συμβιβασμό, ώστε να επέλθει άμεσα ειρήνη στη Μέση Ανατολή, έστειλε στο διάγγελμά του

Ο Τραμπ χαρακτήρισε «θεαματική στρατιωτική επιτυχία» τα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα στις τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. «Απόψε, μπορώ να αναφέρω στον κόσμο ότι τα πλήγματα ήταν μια θεαματική στρατιωτική επιτυχία. Οι βασικές εγκαταστάσεις πυρηνικού εμπλουτισμού του Ιράν έχουν εξαλειφθεί πλήρως και ολοκληρωτικά» δήλωσε ο Τραμπ στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του μετά την πραγματοποίηση των χτυπημάτων.

Τον πλαισίωναν ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιτεθούν σε πρόσθετους στόχους εάν το Ιράν δεν προχωρήσει άμεσα σε ειρήνη, τάσσομενος υπέρ μιας διπλωματικής λύσης, μετά την απόφασή του να πλήξει τις τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις το Σάββατο. «Το Ιράν, ο νταής της Μέσης Ανατολής, πρέπει τώρα να κάνει ειρήνη. Αν δεν το κάνει, οι μελλοντικές επιθέσεις θα είναι πολύ μεγαλύτερες και πολύ πιο εύκολες. Για 40 χρόνια λένε θάνατος στο Ισραήλ και θάνατος στις ΗΠΑ. Χάσαμε χιλιάδες ανθρώπους στη Μέση Ανατολή λόγω επιθέσεων μίσους. Αποφάσισα πριν καιρό πως αυτό δεν θα συνεχιστεί. Ευχαριστώ τον Μπίμπι Νετανιάχου, δουλέψαμε σαν ομάδα. Ευχαριστω τον στρατό το Ισραήλ».

Και συνέχισε: «Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είτε θα υπάρξει ειρήνη είτε θα υπάρξει τραγωδία για το Ιράν, πολύ μεγαλύτερη από αυτή που είδαμε τις τελευταίες οκτώ ημέρες. Να θυμάστε, υπάρχουν πολλοί στόχοι που έχουν απομείνει».

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν «να κυνηγήσουν αυτούς τους άλλους στόχους με ακρίβεια, ταχύτητα και ικανότητα», κάτι που, όπως είπε, θα μπορούσε να γίνει «μέσα σε λίγα λεπτά».

Το βίντεο με τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου

Νετανιάχου: Το ευχαριστώ στον Τραμπ

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ευχαρίστησε τον αμερικανό πρόεδρο για την «τολμηρή» απόφασή του, εκτιμώντας πως «θα αλλάξει την Ιστορία».

«Συγχαρητήρια πρόεδρε Τραμπ. Η τολμηρή σας απόφαση να πλήξετε πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν με την τρομερή και δίκαιη ισχύ των ΗΠΑ θα αλλάξει την Ιστορία», ανέφερε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

«Η Αμερική ήταν πραγματικά αξεπέραστη. Έκανε αυτό που καμία άλλη χώρα στον κόσμο δεν θα μπορούσε να κάνει», δήλωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Η Ιστορία θα καταγράψει ότι ο πρόεδρος Τραμπ ανέλαβε δράση για να αρνηθεί στο πιο επικίνδυνο καθεστώς του κόσμου (να αποκτήσει) τα πιο επικίνδυνα όπλα στον κόσμο», συμπλήρωσε. Διαβάστε εδώ ολόκληρη τη δήλωση Νετανιάχου.

President Trump and I often say: ‘Peace through strength.’

First comes strength, then comes peace.

And tonight, @realDonaldTrump and the United States acted with a lot of strength. pic.twitter.com/7lTWCZkgw7

— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) June 22, 2025