Ιράκ: Drone καταρρίφθηκε κοντά σε αεροδρόμιο με Αμερικανούς στρατιώτες
clock 08:30 | 04/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατερρίφθη το βράδυ της Πέμπτης κοντά στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ όπου σταθμεύουν στρατεύματα του υπό τις ΗΠΑ συνασπισμού κατά των τζιχαντιστών.

Το περιστατικό συνέβη, στην αυτόνομη περιφέρεια του ιρακινού Κουρδιστάν, στο βόρειο Ιράκ, ανακοίνωσαν οι κουρδικές δυνάμεις ασφάλειας.

"Στις 21.58 (τοπική ώρα) μη επανδρωμένο αεροσκάφος με εκρηκτική γόμωση κατερρίφθη κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Αρμπίλ χωρίς να προκαλέσει θύματα ή ζημιές", δήλωσαν οι κουρδικές υπηρεσίες καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

Πηγή: iefimerida.gr

