Σπάνιο λοφόψαρο από τα βάθη της Μεσογείου στα δίχτυα ψαρά ανοιχτά της Σκοπέλου

Ένα εξαιρετικά σπάνιο ψάρι των μεγάλων θαλάσσιων βαθών αλιεύτηκε ανοιχτά της Σκοπέλου, προκαλώντας το ενδιαφέρον τόσο των ψαράδων όσο και των ανθρώπων που ασχολούνται με την θαλάσσια ζωή.

Πρόκειται για το είδος Lophotus guentheri, γνωστό και ως λοφόψαρο ή Crested Bandfish, ένα ψάρι που ζει σε μεγάλα βάθη και σπάνια γίνεται ορατό στην επιφάνεια.

Μπροστά σε ένα σπάνιο θέαμα βρέθηκε ο Σκοπελίτης ψαράς Σπύρος Ραμαντάνης, όταν κατά την ανέλκυση του παραγαδιού του ανοιχτά της Σκοπέλου εντόπισε ένα άγνωστο και εντυπωσιακό ψάρι μήκους περίπου ενός μέτρου. Ο ίδιος περιέγραψε το περιστατικό σε τοπική ιστοσελίδα των Σποράδων, εξηγώντας ότι ψάρευε μπακαλιάρους όταν το σπάνιο είδος πιάστηκε στο αγκίστρι του.

Σύμφωνα με τον αλιέα, το λοφόψαρο ανασύρθηκε από βάθος περίπου 500 μέτρων, έχοντας τσιμπήσει σε δόλωμα με σαφρίδι. Το είδος θεωρείται μόνιμος κάτοικος των βαθιών νερών της Μεσογείου και των ωκεανών, ωστόσο οι καταγραφές του στις ελληνικές θάλασσες είναι εξαιρετικά περιορισμένες.

Το ψάρι ξεχωρίζει για το μακρόστενο, ταινιωτό σώμα του με τις ασημί και μεταλλικές γαλαζωπές αποχρώσεις, τα ιδιαίτερα μεγάλα μάτια που του επιτρέπουν να κινείται στο σχεδόν απόλυτο σκοτάδι των μεγάλων βαθών, καθώς και το χαρακτηριστικό κόκκινο ραχιαίο πτερύγιο που εκτείνεται σε όλο το μήκος της ράχης του.

Οι επιστήμονες γνωρίζουν ακόμη λίγα στοιχεία για τη βιολογία και τη συμπεριφορά του είδους, καθώς ζει σε δυσπρόσιτα θαλάσσια περιβάλλοντα. Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά του είναι η δυνατότητα απελευθέρωσης μελανιού ως αμυντικού μηχανισμού, παρόμοιου με εκείνον που χρησιμοποιούν τα καλαμάρια, προκειμένου να αποπροσανατολίζει πιθανούς θηρευτές και να διαφεύγει από τον κίνδυνο.

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