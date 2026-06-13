Κ. Μητσοτάκης: Αυτοδύναμη Ν.Δ. για να συνεχίσουμε το έργο μας – Τα «καρφιά» κατά Αλ. Τσίπρα και αντιπολίτευσης

Κάλεσμα ενότητας και συστράτευσης προς τα στελέχη και τους φίλους της παράταξης, εν όψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης απηύθυνε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Ρόδο.

Μιλώντας σε πολίτες, στο πλαίσιο της περιοδείας του στο νησί, και παρουσία εκπροσώπων φορέων, επιχειρηματιών, επαγγελματιών και ανθρώπων των παραγωγικών τάξεων, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα, ασφάλεια και αναπτυξιακή προοπτική για τη χώρα, καλώντας τους ψηφοφόρους να αξιολογήσουν το κυβερνητικό έργο με βάση τα αποτελέσματα και όχι τις υποσχέσεις.

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως «εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, στην ώρα τους» ωστόσο όπως είπε «σταδιακά μπαίνουμε στην τελική ευθεία» και «κάθε μέρα μετράει».

«Αυτοδύναμη Ν.Δ. για να συνεχίσουμε το έργο μας»

Εμφανίστηκε μάλιστα αισιόδοξος λέγοντας: «Εσείς μας δώσατε τη δυνατότητα δύο φορές να κερδίσουμε τις εκλογές και θα το κάνουμε και τρίτη φορά». Για μία ακόμη φορά έθεσε ως εκλογικό πήχη της Ν.Δ. την αυτοδυναμία: «Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το σημαντικό έργο που έχουμε δρομολογήσει, να κρατήσουμε την πατρίδα ασφαλή στους ταραγμένους καιρούς τους οποίους διάγουμε και να εξασφαλίσουμε προκοπή και ευημερία για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα» είπε συγκεκριμένα. Υπογράμμισε ακόμη ότι η η Ν.Δ. είναι η μόνη δύναμη που έχει ουσιαστική πρόταση για την Ελλάδα του 2030.

«Θα θέσουμε σε κίνδυνο όλα αυτά που έχουμε πετύχει με πειραματισμούς που δοκιμάσαμε στο παρελθόν;»

Ο πρωθυπουργός έστρεψε τα βέλη του προς την αντιπολίτευση, αλλά και προς τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στον πρώην πρωθυπουργό και έθεσε το δίλημμα: «Θα θέσουμε σε κίνδυνο όλα αυτά που έχουμε πετύχει με πειραματισμούς που δοκιμάσαμε στο παρελθόν ή θα εμπιστευτούμε μία κυβέρνηση που παρά τα λάθη της αναντίρρητα έχει πάει τη χώρα μπροστά, την έχει κάνει πιο ισχυρή και έχει στηρίξει τους πολίτες σε δύσκολες κρίσεις».

«Το μόνο μέλημα δεν είναι πώς θα κυβερνήσουν τη χώρα, αλλά πώς θα ρίξουν τη Ν.Δ. και πώς θα πριονίσουν τον Μητσοτάκη. Δεν θα τους κάνουμε το χατίρι» είπε, ενώ σε άλλο σημείο της ομιλίας του πρόσθεσε: «Εμείς είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι, κάποιοι άλλοι βλέπω ήδη να έχουν λαχανιάσει. Αλλά αυτό είναι δικό τους πρόβλημα. Εμείς έχουμε και ανθεκτικότητα και αντοχές».

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η κομματική βάση αποτελεί διαχρονικά τη «ραχοκοκαλιά» της παράταξης και τον βασικό πυλώνα των εκλογικών της επιτυχιών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα, ευχαριστώντας τους πολίτες για τη διαχρονική εμπιστοσύνη τους και σημειώνοντας ότι το νησί εξακολουθεί να αποτελεί πρωταγωνιστή του ελληνικού τουρισμού. Εξήρε την προσπάθεια των εργαζομένων και των επιχειρήσεων του κλάδου, τονίζοντας ότι παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές αναταράξεις, η Ρόδος συνεχίζει να καταγράφει θετικές επιδόσεις, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στον ελληνικό τουρισμό.

Σημαντικό μέρος της ομιλίας αφιερώθηκε στην οικονομία και στην προσπάθεια βελτίωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην αύξηση των μισθών, στη στήριξη των εργαζομένων και των συνταξιούχων, καθώς και στη δημιουργία συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης. Αναγνώρισε τις πιέσεις που εξακολουθεί να προκαλεί η ακρίβεια στα νοικοκυριά, ωστόσο επεσήμανε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα και η υπεύθυνη διαχείριση της οικονομίας επιτρέπουν στην Πολιτεία να παρεμβαίνει ουσιαστικά προς όφελος της κοινωνίας.

«Δεν πρόκειται να θέσουμε σε κίνδυνο όσα πετύχαμε τα τελευταία χρόνια για πρόσκαιρα προεκλογικά οφέλη», ήταν το μήνυμα που έστειλε, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν επιλέγει τον δρόμο των εύκολων υποσχέσεων και του λαϊκισμού, αλλά της υπευθυνότητας και της αξιοπιστίας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η πολιτική της βασίζεται σε όσα μπορεί πραγματικά να υλοποιήσει, και όχι σε εξαγγελίες χωρίς αντίκρισμα, υπογραμμίζοντας ότι η σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες χτίζεται μέσα από έργα και όχι μέσα από υποσχέσεις που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν.

Ξεχωριστή βαρύτητα έδωσε στα ζητήματα εθνικής ασφάλειας και άμυνας, τα οποία χαρακτήρισε αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της κυβέρνησης. Από τη Ρόδο, ένα νησί με ιδιαίτερη γεωστρατηγική σημασία για τη χώρα, υπογράμμισε ότι οι κάτοικοι των Δωδεκανήσων πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς, καθώς η Ελλάδα διαθέτει σήμερα ισχυρές και αξιόπιστες Ένοπλες Δυνάμεις, ικανές να προστατεύσουν αποτελεσματικά την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

Αναφέρθηκε στην ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας, στις σημαντικές επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στις Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά και στην αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να διατηρήσει την Ελλάδα ισχυρή σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον. Παράλληλα, σημείωσε ότι η χώρα πρωταγωνίστησε στην αλλαγή της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη φύλαξη των συνόρων, επισημαίνοντας ότι η αποτελεσματική προστασία των ελληνικών συνόρων αποτελεί πλέον και ευρωπαϊκή προτεραιότητα.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα και στη διαχείριση του μεταναστευτικού, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου έχει μεταβληθεί σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, χάρη στην ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων και τη συστηματική πολιτική αποτροπής παράνομων μεταναστευτικών ροών.

Παράλληλα, παρουσίασε το ευρύτερο όραμα της κυβέρνησης για την Ελλάδα του 2030, με αιχμές την τεχνολογική πρόοδο, την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, την προσαρμογή της αγοράς εργασίας στα νέα δεδομένα και τη δημιουργία ευκαιριών για τη νέα γενιά. Όπως ανέφερε, η χώρα οφείλει να προετοιμαστεί εγκαίρως για τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται και να επενδύσει στις δεξιότητες και τα επαγγέλματα του μέλλοντος.

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