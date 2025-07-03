Σε κώμα 29χρονη έπειτα από τατουάζ σε μπατσελορέτ στην Ισπανία

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 29χρονη Βρετανίδα, η οποία αρρώστησε λίγο αφού έκανε τατουάζ κατά τη διάρκεια ταξιδιού για το bachelorette πάρτι φίλης της στο Μπενιντόρμ της Ισπανίας.

Η Poppy-mae Crutchley από το Worcester της Αγγλίας, είναι σε κώμα καθώς η καρδιά, τα νεφρά και οι πνεύμονές της έχουν υποστεί βλάβη. Σύμφωνα με τη σελίδα στο GoFundMe που δημιούργησε η φίλη της Τζόντι Οντέλ για να συγκεντρώσει χρήματα για τη θεραπεία της, η 29χρονη ένιωσε «αμέσως» αδιαθεσία μετά το τατουάζ. Εκεί οι γιατροί έδρασαν άμεσα, καθώς διαπιστώθηκε χαμηλό οξυγόνο και υγρό γύρω από την καρδιά της.

Η Poppy-mae μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένο νοσοκομείο στην Ισπανία, ενώ ο ακριβής λόγος που οδήγησε στην κατάρρευσή της παραμένει άγνωστος. Οι γιατροί εξετάζουν το ενδεχόμενο είτε σοβαρής βακτηριακής λοίμωξης είτε να έπεσε θύμα σκόπιμης προσθήκη ουσιών στο ποτό ή το φαγητό της.

Η οικογένεια και οι φίλοι της ελπίζουν ότι η 29χρονη θα ανακάμψει. Όπως εξήγησε ο αδερφός της παρά το γεγονός ότι η 29χρονη είχε ταξιδιωτική ασφάλιση, δεν καλύπτονται όλα τα κόστη. Τόνισε ότι η GoFundMe καμπάνια είναι ζωτικής σημασίας για να μπορέσει η μητέρα και η αδερφή της να παραμείνουν κοντά της στην Ισπανία. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η κατάσταση της υγείας της 29χρονης δεν σχετίζεται με κατανάλωση αλκοόλ. Μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρωθεί περισσότερες από 4.600 λίρες από τον στόχο των 14.000, ενώ οι δωρεές συνεχίζονται.

«Είναι μαχήτρια και αναμφίβολα θα επιστρέψει στην κανονικότητά της το συντομότερο δυνατό», ανέφερε.

Πηγή: iefimerida.gr

