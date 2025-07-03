Πρωτοφανές κύμα ψύχους στην Αργεντινή – 9 άστεγοι νεκροί, σύμφωνα με ΜΚΟ

Κύμα ψύχους ασυνήθιστης σφοδρότητας, ακόμη και για την καρδιά του χειμώνα του νότιου ημισφαιρίου, σαρώνει την Αργεντινή, καταρρίπτοντας ιστορικά χαμηλά θερμοκρασιών, με αποτέλεσμα τουλάχιστον εννέα άστεγοι να χάσουν τη ζωή τους τις τελευταίες δέκα ημέρες, σύμφωνα με μη κυβερνητική οργάνωση.

Το δριμύ ψύχος έγινε σφοδρότερο από την αρχή της εβδομάδας, με τα θερμόμετρα να υποχωρούν στους –19° Κελσίου χθες το ξημέρωμα στην πρωτεύουσα Μπουένος Άιρες. Πρόκειται για τη χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφτεί τα τελευταία 34 χρόνια, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας. Στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, καταγράφτηκαν –7,4° Κελσίου στην Ελ Παλομάρ, η χαμηλότερη θερμοκρασία εδώ και 58 χρόνια κι η δεύτερη χαμηλότερη από το 1935.

Παραλίες στον Ατλαντικό, όπως η Μιραμάρ, 450 χιλιόμετρα από το Μπουένος Άιρες, καλύφθηκαν από χιόνι στην αρχή της εβδομάδας, κάτι που είχε να συμβεί εδώ και 12 χρόνια.

Μη κυβερνητική οργάνωση ειδικευμένη στη βοήθεια στους άστεγους, η Proyecto 7, ανέφερε πως εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της έκθεσης στο ψύχος σε όλη τη χώρα τις τελευταίες δέκα μέρες, από την έναρξη του χειμώνα του νότιου ημισφαιρίου. Ο αριθμός δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αρχές, οι οποίες δεν έχουν δημοσιοποιησεί επίσημο απολογισμό.

Η ΜΚΟ αναφέρθηκε σε υποθέσεις που καλύφθηκαν από τον τοπικό Τύπο σε επαρχίες τις τελευταίες εβδομάδες. Μία 60χρονη βρέθηκε νεκρή σε χώρο στάθμευσης στη Μαρ δελ Πλάτα, ενώ ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε παγκάκι στην Παρανά (βόρεια).

«Υπάρχουν πλέον περισσότερες οικογένειες στον δρόμο, μαμάδες, παππούδες, γιαγιάδες, περισσότερα παιδιά», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό El Destape ο Οράσιο Άβιλα, συντονιστής της Proyecto 7, τονίζοντας πως η περασμένη χρονιά ήταν «μοιραία και καταστροφική» για πολλούς, λόγω του συνδυασμού απωλειών θέσεων εργασίας και τερματισμού του ελέγχου των ενοικίων. Έκρινε ότι μεγάλο ρόλο στο φαινόμενο έπαιξε η οικονομική πολιτική του ακραίου φιλελεύθερου προέδρου Χαβιέρ Μιλέι.

Σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους διαθέσιμους επίσημους αριθμούς για το Μπουένος Άιρες, περίπου 4.050 άνθρωποι ζούσαν τον Νοέμβριο του 2024 στον δρόμο στην πρωτεύουσα, αριθμός αυξημένος κατά 23% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2023.

