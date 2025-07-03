ΗΠΑ: Μητέρα άφησε 9χρονη στο αμάξι, πήγε δουλειά και τη βρήκε νεκρή από την ζέστη

Ένα 9χρονο κορίτσι πέθανε αφού αφέθηκε μόνο του σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο ενώ η μητέρα ήταν στη δουλειά, σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας Χάρις του Τέξας στις ΗΠΑ, Εντ Γκονζάλες.

Η 36χρονη μητέρα του κοριτσιού άφησε το παιδί χωρίς επίβλεψη στο αυτοκίνητο την Τρίτη από τις 6 π.μ. έως τις 2 μ.μ. περίπου, ενώ εργαζόταν σε ένα εργοστάσιο, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η μητέρα άφησε το παιδί με λίγο νερό, κατέβασε μερικώς τα παράθυρα του οχήματος και στη συνέχεια «πήγε στη δουλειά της ημέρας», δήλωσαν αξιωματούχοι.

«Δεν υπάρχει ποτέ δικαιολογία να αφήσεις ένα παιδί χωρίς επίβλεψη», δήλωσε ο Γκονζάλες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, σύμφωνα με το abcnews.

Κατά την επιστροφή της στο όχημα όταν τελείωσε η βάρδια της, η μητέρα βρήκε την κόρη της αναίσθητη.

Η μητέρα της 9χρονης συνελήφθη

Οι αρχές ειδοποιήθηκαν περίπου στις 2:06 μ.μ. και συνέλαβαν τη μητέρα, δήλωσαν αξιωματούχοι. Οι θερμοκρασίες στην περιοχή του Χιούστον έφτασαν περίπου τους 34 βαθμούς Κελσίου την Τρίτη, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Το παιδί μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, σύμφωνα με τις αρχές.

