ΗΠΑ: Θρίλερ με το Cessna που συνετρίβη στην Βιρτζίνια - Το καταδίωξαν F-16

Μαχητικά F-16 απογειώθηκαν για να καταδιώξουν ένα αεροσκάφος τύπου Cessna που παραβίασε τον εναέριο χώρο της αμερικανικής πρωτεύουσας, το οποίο στη συνέχεια συνετρίβη σε ορεινή περιοχή της νοτιοδυτικής Βιρτζίνια.

H Διοίκηση Αεροδιαστημικής Άμυνας της Βόρειας Αμερικής (NORAD) αναφέρει ότι ήταν αδύνατη η επικοινωνία με τον πιλότο του Cessna έως ότου το αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στον εθνικό δρυμό Τζορτζ Ουάσινγκτον στη Βιρτζίνια. Επισημαίνεται μάλιστα ότι τα μαχητικά αεροσκάφη έκαναν ρίψη θερμοβολίδων (flares) σε μια προσπάθεια να τραβήξουν την προσοχή του πιλότου του Cessna.

Το δίκτυο ABC News μετέδωσε ότι μαχητικά F-16 απογειώθηκαν από τη στρατιωτική βάση Άντριους για να καταδιώξουν το Cessna και πιλότος ανέφερε ότι είδε πως ο κυβερνήτης είχε χάσει τις αισθήσεις του.

Αμερικανός αξιωματούχος τόνισε ωστόσο πως η συντριβή του Cessna δεν προκλήθηκε από τα μαχητικά αεροσκάφη. Σύμφωνα με το Reuters, το Cessna πετούσε σε λειτουργία αυτόματου πιλότου.

Παράλληλα, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, στο Cessna Citation – ένα μικρό αεροσκάφος που μπορεί να μεταφέρει 7-12 επιβάτες – επέβαιναν τέσσερις άνθρωποι.

NORAD statement:

TYNDALL AIR FORCE BASE, Fla. – In coordination with the Federal Aviation Administration, NORAD F-16 fighter aircraft responded to an unresponsive Cessna 560 Citation V aircraft over Washington, D.C., and northern Virginia on June 4, 2023.

