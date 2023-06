Κίνα - καύσωνας: Γουρούνια έπαθαν ασφυξία, ψάρια «ψήθηκαν ζωντανά»

Ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν την Κίνα, καταστρέφοντας καλλιέργειες και σκοτώνοντας ζώα, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την επισιτιστική επάρκεια στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη.

Άλλες περιοχές της τεράστιες αυτής χώρας πλήττονται από θερμοκρασίες – ρεκόρ και ξηρασία και άλλες από σφοδρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες.

Το καλοκαίρι του 2022 η Κίνα ήρθε αντιμέτωπη με το πιο σκληρό κύμα καύσωνα και ξηρασίας εδώ και δεκαετίες. Φέτος η εκτίναξη της θερμοκρασίας ήρθε ακόμη νωρίτερα από πέρυσι και πολλοί φοβούνται ακόμη πιο ζοφερές επιπτώσεις. Ήδη καταγράφονται περιοδικά διακοπές ρεύματος, ενώ έχουν επηρεαστεί σημαντικά οι αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων και βιομηχανικών αγαθών.

Χοίροι, λαγοί και ψάρια πεθαίνουν ως αποτέλεσμα των θερμοκρασιών – ρεκόρ και οι καλλιέργειες ρυζιού ξηραίνονται. Στη Γιουνάν και τη Σιτσουάν το θερμόμετρο δείχνει σταθερά πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου τις τελευταίες ημέρες και η ξηρασία έχει χτυπήσει κόκκινο. Έως και την περασμένη Τετάρτη 578 εθνικοί σταθμοί καιρού σε διάφορα σημεία ανά τη χώρα είχαν καταγράψει θερμοκρασίες – ρεκόρ για αυτή την περίοδο του έτους. Την ίδια ώρα οι καλλιέργειες σίτου στα κεντρικά της χώρας πλημμυρίζουν από τον μεγαλύτερο όγκο βροχής εδώ και μία δεκαετία.

As temperatures soared to 35 degrees Celsius in some areas of China, giant pandas have found some cool ways to beat the summer heat. pic.twitter.com/0VA8QD6wDV

— China News 中国新闻网 (@Echinanews) June 4, 2023