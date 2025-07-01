ΗΠΑ: Κορίτσι έπεσε στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο -Βούτηξε ο πατέρας της για να τη σώσει (βίντεο)

Στο φως της δημοσιότητας έρχεται μια συγκλονιστική σκηνή που σημειώθηκε ανοιχτά της Φλόριντα, όταν ένας πατέρας πήδηξε στα παγωμένα νερά του Ατλαντικού, το απόγευμα της περασμένης Κυριακής, για να σώσει την κόρη του που είχε πέσει νωρίτερα από το 4ο κατάστρωμα κρουαζιερόπλοιου της Disney.

Μάλιστα, βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν επιβάτες να ξεσπούν σε ζητωκραυγές, καθώς πατέρας και κόρη ανασύρονται σώοι από σωστική βάρκα. Οι δύο τους παρέμειναν στη θάλασσα για περίπου δέκα λεπτά πριν περισυλλεγούν.

Φλόριντα: Έπεσε στο νερό ενώ πόζαρε για να την τραβήξει φωτογραφία - Συναγερμός στο πλήρωμα

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το κορίτσι φαίνεται πως έπεσε στο νερό ενώ πόζαρε για να την τραβήξει φωτογραφία ο πατέρας της κοντά στο κιγκλίδωμα. Αμέσως σήμανε συναγερμός και το πλήρωμα έσπευσε να τους εντοπίσει. «Το πλοίο κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, είναι τρελό πόσο γρήγορα έγιναν μικρές κουκκίδες στη θάλασσα και μετά χάθηκαν από το οπτικό πεδίο», δήλωσε η επιβάτης Λόρα Αμαδόρ. «Ο καπετάνιος μείωσε ταχύτητα, γύρισε το πλοίο και έριξαν σωστική λέμβο με πλήρωμα για να τους περισυλλέξουν. Τους είδαμε να σώζουν τον πατέρα και την κόρη», πρόσθεσε η γυναίκα, μιλώντας στο CBS News.

Όταν συνέβη το περιστατικό, το κρουαζιερόπλοιο Disney Dream, χωρητικότητας 4.000 επιβατών, επέστρεφε στο Φορτ Λόντερντεϊλ της Φλόριντα, έπειτα από τετραήμερη κρουαζιέρα στις Μπαχάμες.

Disney: Διασώθηκαν δύο επιβάτες

Η Disney επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της ότι διασώθηκαν δύο επιβάτες, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. «Το πλήρωμα του Disney Dream διέσωσε άμεσα δύο επισκέπτες από τη θάλασσα», ανέφερε εκπρόσωπος της Disney Cruise Line. «Τα μέλη του πληρώματός μας αξίζουν πολλούς επαίνους για τις εξαιρετικές τους δεξιότητες και την άμεση αντίδρασή τους, που διασφάλισε την ασφαλή επιστροφή των επιβατών στο πλοίο μέσα σε λίγα λεπτά». «Παρακολουθήσαμε όλη τη σκηνή, έβλεπες μόνο δύο μικρές κουκκίδες στο νερό... ήταν τρελό, ήταν τρομακτικό», περιέγραψε στο NBC News ένας άλλος επιβάτης Γκαρ Φραντς, ο οποίος είδε τους δύο ανθρώπους να πέφτουν στη θάλασσα και να χάνονται σχεδόν στον ορίζοντα.

Αν και είναι σπάνιο να πέφτουν επιβάτες από κρουαζιερόπλοια, οι διασώσεις δεν έχουν πάντα αίσιο τέλος. Σύμφωνα με έκθεση της Διεθνούς Ένωσης Κρουαζιερόπλοιων (CLIA) το 2019, μόνο εννέα άνθρωποι από τους 25 που έπεσαν εκείνη τη χρονιά από κρουαζιερόπλοια διασώθηκαν τελικά από τη θάλασσα.

