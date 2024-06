Ινδία: Σύγκρουση επιβατικού τρένου με εμπορική αμαξοστοιχία - Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών

Επιβατικό τρένο χτυπήθηκε από εμπορική αμαξοστοιχία στην πόλη Νταρζίλινγκ στο ανατολικό κρατίδιο της Δυτικής Βεγγάλης στην Ινδία, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός του Μαμάτα Μπανερτζί, ενώ αξιωματούχος της τοπικής αστυνομίας έκανε λόγο για τουλάχιστον 13 νεκρούς.

“Σοκαρίστηκα όταν ενημερώθηκα, μόλις τώρα, για το τραγικό σιδηροδρομικό ατύχημα στην περιοχή Πανσιντέβα της πόλης Νταρζίλινγκ”, ανέφερε ο Μπανερτζί σε ανάρτησή του στο Χ.

Ο πρωθυπουργός της Δυτικής Βεγγάλης εξήγησε ότι το Kanchanjunga Express, που συνδέει τα βορειοανατολικά κρατίδια Άσαμ και Τριπούρα με τη Δυτική Βεγγάλη, χτυπήθηκε από εμπορική αμαξοστοιχία.

“Γιατροί, ασθενοφόρα και σωστικά συνεργεία σπεύδουν στο σημείο”, τόνισε ο ίδιος.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες στις οποίες φαίνονται τα δύο τρένα, με πολλά βαγόνια να έχουν εκτροχιαστεί και πέσει στο πλάι. Ένα βαγόνι βρίσκεται στον αέρα ισορροπώντας πάνω σε ένα άλλο. Διασώστες και περίοικοι έχουν συγκεντρωθεί γύρω από τον τόπο του ατυχήματος.

