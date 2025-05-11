Κωνσταντοπούλου για συνεργασία με Κασσελάκη: Δεν ισχύει αυτό που ειπώθηκε με τον τρόπο που ειπώθηκε

«Μάλλον ενοχλώ και χαλάω την πιάτσα. Η Πλεύση Ελευθερίας κάνει πραγματική αντιπολίτευση» τόνισε σε συνέντευξή της στο Mega η Ζωή Κωνσταντοπούλου, υπογραμμίζοντας πως «είναι πιο σημαντικό να φτιάξουμε μία χώρα ασφαλή όπου οι κανόνες της Δημοκρατίας θα λειτουργούν» μιλώντας για την τραγωδία στα Τέμπη.







«Πρώτα από όλα, όταν ήμουν σε θέση ευθύνης, έδειξα ότι δεν βάζω ούτε την καρέκλα, ούτε τα λεφτά, ούτε τα προνόμια πάνω από τον κόσμο. Συγκρούστηκα με την κυβέρνηση εκπροσωπώντας τον κόσμο. Ζούμε σε μία χρονική στιγμή, όπου ο κόσμος αναγνωρίζει ότι η Πλεύση Ελευθερίας είναι η μόνη που κάνει πραγματική αντιπολίτευση» δήλωσε σε άλλο σημείο.











Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο διακυβέρνησης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε πως «προετοιμαζόμαστε καθημερινά για αυτή την ευθύνη εφόσον ο κόσμος μας τη δώσει ώστε να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε».







«Δεν ισχύει αυτό που ειπώθηκε από τον Στέφανο Κασσελάκη, με τον τρόπο που ειπώθηκε. Αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι υπάρχει η πρόθεση από πλευράς της Πλεύσης Ελευθερίας να βρει όσο το δυνατόν περισσότερους βουλευτές προκειμένου να έχουμε 30 βουλευτές που θα συνυπογράψουν μία πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής η οποία δεν θα περιορίζεται στον κ. Καραμανλή και στους υπουργούς μεταφορών αλλά σε όλα τα κυβερνητικά πρόσωπα. Θα περιέχει οπωσδήποτε τον κ. Μητσοτάκη γιατί έχει αυτοτελή ευθύνη για το έγκλημα των Τεμπών. Η δική μας πρόθεση είναι δεδηλωμένη» συμπλήρωσε.







Παράλληλα, σχετικά για μία συνεργασία με τον κ. Κασσελάκη ανέφερε ότι: «Εφόσον ισχύει αυτό που έχει δηλώσει, ότι δηλαδή οι βουλευτές του θα στηρίξουν μία πρόταση που θα περιέχει τον κ. Μητσοτάκη, τον κ. Καραμανλή και γενικά δεν θα εξαιρεί πρόσωπα και αξιόποινες πράξεις, φυσικά και εμείς θα το προωθήσουμε αυτό και θα προσπαθήσουμε να έχουμε μέχρι τέλους τη σύμφωνη γνώμη κι άλλων βουλευτών».





Η συνεργασία με την Κωνσταντοπούλου που ανακοίνωσε ο Κασσελάκης

Υπενθυμίζεται ότι με την ανακοίνωση της συνεργασίας του με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και την Πλεύση Ελευθερίας επισφράγισε το 1ο ιδρυτικό συνέδριό του το Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη, επιχειρώντας να μπει στην κεντρική πολιτική σκηνή, δύο χρόνια πριν τις εθνικές εκλογές.







Αν και οι επιτελείς του Κινήματος Δημοκρατίας εξήγησαν πως δεν πρόκειται για εκλογική συνεργασία, αλλά αμφότεροι αποσκοπούν σε κοινές δράσεις που θα αναπτυχθούν μεταξύ των δύο κομμάτων το επόμενο χρονικό διάστημα, εντούτοις η πολιτική ζύμωση των δύο χώρων αναζωπυρώνει τα σενάρια για τυχόν προοπτική δημιουργίας ενός «άλλου πόλου».







Πάντως, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Στέφανος Κασσελάκης συνομίλησαν, κατά πληροφορίες, τόσο προχθές, Παρασκευή, όσο και χθες πριν την ομιλία του Προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας, στη διάρκεια της οποίας ο κ. Κασσελάκης ανέφερε πως «έχω σήμερα (χθες) τη χαρά να σας ανακοινώσω ότι, μετά από μια εκτενή συζήτηση, η δημοκράτισσα Ζωή Κωνσταντοπούλου και η Πλεύση Ελευθερίας, υιοθετούν τα κατηγορητήρια που έχουμε ήδη ετοιμάσει».





«Θα δουλέψουμε μαζί τις αμέσως ερχόμενες μέρες για να τα εμπλουτίσουμε και για να θέσουμε προ των ευθυνών τους όλους τους άλλους βουλευτές που επικαλούνται το αίτημα για Δικαίωση. Χρειαζόμαστε 30 βουλευτές που θα τιμήσουν τον όρκο τους και θα στείλουν σε προανακριτική όλα τα πολιτικά πρόσωπα, για όλες τις πράξεις - και φυσικά τον Πρωθυπουργό τον ίδιο, όπως απαιτούν οι οικογένειες των θυμάτων», περιέγραψε ο κ. Κασσελάκης, με φόντο την υπόθεση των Τεμπών.





«Μέτωπο Δικαιοσύνης»

Στο πλαίσιο αυτό, «το Κίνημα Δημοκρατίας και η Πλεύση Ελευθερίας - δημιουργούμε μαζί ένα μέτωπο Δικαιοσύνης εντός και εκτός κοινοβουλίου» παρατήρησε ο κ. Κασσελάκης, ενώ συνέχισε λέγοντας πως «γιατί το ΜΑΖΙ θα τους κερδίσει. Ο φόβος αλλάζει στρατόπεδο. Μαζί με τη Ζωή κι όλους εσάς θα γίνουμε ο δημοκρατικός τους εφιάλτης».







«Ενώνουμε τις φωνές μας με τη κραυγή για δικαιοσύνη από τους συγγενείς και τα πολλά εκατομμύρια των Ελλήνων που βγήκαν στους δρόμους και το απαίτησαν. Γιατί εμείς δεν είμαστε όμηροι της καρέκλας, αλλά διάκονοι του λαού», κατέληξε.

