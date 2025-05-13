Η ΜΚΟ «Γιατροί του Κόσμου» καταγγέλλει: Όπλο πολέμου ο υποσιτισμός στη Γάζα

Ο οξύς υποσιτισμός στη Λωρίδα της Γάζας χρησιμοποιείται ως «όπλο πολέμου» στη διάρκεια του αποκλεισμού που έχει επιβληθεί από το Ισραήλ στο παλαιστινιακό έδαφος, όπως προειδοποίησε σήμερα η ΜΚΟ Γιατροί του Κόσμου.







Ύστερα από 18 μήνες πολέμου, η Λωρίδα της Γάζας έχει φθάσει σε επίπεδα υποσιτισμού «αντίστοιχα με αυτά που παρατηρούνται σε χώρες που αντιμετωπίζουν παρατεταμένες ανθρωπιστικές κρίσεις που εκτείνονται σε αρκετές δεκαετίες», όπως η Υεμένη ή η Νιγηρία, δήλωσε η ΜΚΟ.







Σε έκθεση βασισμένη στα στοιχεία έξι υγειονομικών κέντρων τα οποία διαχειρίζεται η ίδια στη Γάζα, η μκο κάνει λόγο για σύνδεση μεταξύ της αύξησης των ποσοστών υποσιτισμού και της μείωσης της ποσότητας της βοήθειας που εισέρχεται στο παλαιστινιακό έδαφος.







Τον Νοέμβριο, για παράδειγμα, καταγράφηκε αύξηση 17% του υποσιτισμού μεταξύ των παιδιών, μια περίοδος η οποία συμπίπτει με σημαντική μείωση της εισροής της ανθρωπιστικής βοήθειας.







Η βοήθεια εισέρχεται κυρίως από περάσματα που βρίσκονται μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και του Ισραήλ. Αυτό της Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο, είναι εκτός λειτουργίας μετά την κατάληψη της πόλης από τον ισραηλινό στρατό την άνοιξη του 2024.







Οι ποσότητες της βοήθειας έχουν διακυμάνσεις από την αρχή του πολέμου, που πυροδοτήθηκε από την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, αλλά οι ισραηλινές αρχές έχουν κλείσει τα περάσματα από τις 2 Μαρτίου, δηλώνοντας ότι θέλουν έτσι να αναγκάσουν τη Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους.







Το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ εκτιμά ότι «αυτή τη στιγμή υπάρχουν επαρκείς ποσότητες τροφίμων» στη Γάζα.







Οι MKO επί του πεδίου, ωστόσο, κάνουν λόγο για δραματική κατάσταση.







Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) ανακοίνωσε για παράδειγμα τις 25 Απριλίου ότι «εξαντλήθηκαν όλα τα αποθέματά» του.







«Δεν γινόμαστε μάρτυρες μιας ανθρωπιστικής κρίσης αλλά μιας κρίσης ανθρωπιάς και ηθικών αξιών με τη χρήση του λιμού ως όπλου πολέμου», δήλωσε ο Ζαν-Φρανουά Κορτί, πρόεδρος των Γιατρών του Κόσμου.







«Η αδράνεια τρίτων χωρών που έχουν τα μέσα να ασκήσουν πίεση στις ισραηλινές αρχές για να άρουν αυτή την θανάσιμη πολιορκία είναι απαράδεκτη και θα μπορούσε να θεωρηθεί συνενοχή με βάση το διεθνές δίκαιο», δήλωσε ο ίδιος.







Η έκθεση των Γιατρών του Κόσμου εξηγεί την αλυσιδωτή αντίδραση από τη μείωση των επισιτιστικών αποθεμάτων αλλά επίσης και από την καταστροφή γεωργικών υποδομών ή συστημάτων υγιεινής, στην κρίση του υποσιτισμού.





Η μκο εξηγεί επίσης ότι τον Απρίλιο του 2025 ένα στα τέσσερα παιδιά και μία στις πέντε εγκύους ή θηλάζουσες, μεταξύ αυτών που εξετάστηκαν από τις ομάδες της, ήταν στο όριο ή είχε ξεπεράσει το σημείο του οξέος υποσιτισμού.







Η οργάνωση διευκρίνισε ότι δεν μπορεί να δηλώσει επίσημα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη λιμός, καθώς δεν υπάρχουν ολοκληρωμένα στοιχεία για το σύνολο του παλαιστινιακού εδάφους.

